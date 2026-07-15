Corri o muori è la serie TV action comedy disponibile su Prime Video. Composta da otto episodi, racconta la fuga attraverso l’Europa di Debbie Claybourne e Judith Burton, due migliori amiche il cui rapporto viene sconvolto da una rivelazione inaspettata.

Debbie scopre infatti che Judith non è una tranquilla contabile forense, come le ha sempre fatto credere, ma una sicaria internazionale altamente addestrata. Quando una missione fallisce e una figura misteriosa riemerge dal passato, le due donne devono collaborare per restare vive e smascherare una pericolosa organizzazione.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV Corri o muori

Corri o muori, titolo originale Ride or Die, è una serie creata da Tessa Coates, mentre Matt Miller ricopre il ruolo di showrunner.

La regia degli episodi è affidata a Peyton Reed, DeMane Davis, Allison Liddi-Brown e Lauren Wolkstein. Peyton Reed, conosciuto anche per aver diretto diversi film della saga di Ant-Man, firma i primi due episodi.

La produzione coinvolge Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios, Skydance Television, Orit Entertainment e Double Dream, la società fondata da Andy Muschietti e Barbara Muschietti.

Le protagoniste sono Octavia Spencer, che interpreta Debbie Claybourne, e Hannah Waddingham, nel ruolo di Judith Burton. Le due attrici partecipano al progetto anche come produttrici esecutive.

Debbie è una donna abituata a una vita apparentemente ordinaria, mentre Judith nasconde da anni la propria attività di assassina professionista. La scoperta della doppia identità dell’amica conduce entrambe in una corsa contro il tempo tra agenti segreti, criminali e sicari.

Dove è stata girata?

Corri o muori è stata girata principalmente a Praga, nella Repubblica Ceca. Le riprese sono durate circa sei mesi e hanno coinvolto numerosi quartieri e luoghi riconoscibili della capitale.

La produzione ha utilizzato diverse strade del centro storico, tra cui Havelská, Rytířská, Melantrichova, Petrská e le aree intorno a Ovocný trh.

Alcune sequenze sono state realizzate nei pressi del Rudolfinum, in Piazza Jan Palach, vicino al Teatro Nazionale, nel Parco di Kampa e lungo il fiume Moldava, nel quartiere di Malá Strana.

Le riprese hanno interessato anche Vinohrady, Žižkov e Karlín. Proprio nel quartiere di Karlín sono state realizzate alcune delle principali scene d’azione, comprese fughe, inseguimenti automobilistici e incidenti.

Praga rappresenta diverse città europee attraversate dalle protagoniste, ma in alcune parti della serie compare anche con la propria identità.

Trama della serie TV Corri o muori

Debbie Claybourne e Judith Burton sono migliori amiche da circa vent’anni. Il loro primo incontro è avvenuto lungo una strada isolata, quando Judith ha aiutato Debbie dopo un problema con la sua automobile.

Da quel momento le due donne sono diventate inseparabili. Debbie è convinta di conoscere ogni aspetto della vita dell’amica, che si presenta come una contabile forense riservata e affidabile.

La verità emerge dopo una festa. Mentre Debbie e Judith viaggiano insieme a bordo di un furgone, alcuni uomini armati cominciano a sparare contro di loro. Judith reagisce con una rapidità sorprendente, estrae una pistola e dimostra di possedere capacità da combattimento che Debbie non le aveva mai visto.

Messa alle strette, Judith confessa di essere una sicaria internazionale. Da anni riceve incarichi per eliminare persone considerate pericolose, nascondendo la propria attività dietro una vita apparentemente normale.

Debbie fatica ad accettare che la sua migliore amica le abbia mentito così a lungo. Non ha però il tempo di ottenere tutte le risposte, perché la missione fallita di Judith richiama l’attenzione di una figura conosciuta soltanto come il Direttore.

L’uomo guida una potente organizzazione clandestina della quale Judith ha fatto parte. Dopo aver scoperto che la sicaria vuole sottrarsi al suo controllo, ordina ai propri agenti di trovarla ed eliminarla.

La situazione diventa ancora più complicata quando emerge il coinvolgimento di David, il marito di Debbie. L’uomo ha sottratto denaro a un’organizzazione criminale ed è implicato in un sistema di corruzione molto più ampio di quanto la moglie avesse immaginato.

Debbie e Judith sono quindi costrette a fuggire insieme attraverso l’Europa. Durante il viaggio rubano automobili, saltano da treni in corsa e cercano di anticipare gli uomini mandati sulle loro tracce.

Debbie, inizialmente spaventata e impreparata, comincia gradualmente a partecipare alle operazioni. La donna scopre di possedere un coraggio che non pensava di avere e impara a reagire alle situazioni più pericolose.

Judith deve invece affrontare le conseguenze delle bugie raccontate all’amica. La loro relazione viene messa alla prova non soltanto dalla fuga, ma anche dai segreti accumulati nel corso degli anni.

Sulle loro tracce ci sono Ana, una sicaria legata al passato di Judith, Billy Donovan e altri membri dell’organizzazione. Le protagoniste ricevono anche l’aiuto di personaggi incontrati durante il viaggio, ma non riescono sempre a capire di chi possano fidarsi.

Quando Judith riceve l’ordine di scegliere tra Debbie e l’organizzazione, comprende che il Direttore non le permetterà mai di abbandonare definitivamente il proprio lavoro. Le due amiche decidono quindi di smettere di scappare e trovare le prove necessarie per distruggere il sistema che le sta inseguendo.

Spoiler finale

Nel finale di Corri o muori, Debbie e Judith scoprono che il denaro sottratto da David è collegato a un vasto sistema di ricatti, omicidi su commissione e operazioni illegali gestite dal Direttore.

David non è soltanto una vittima delle circostanze. L’uomo ha collaborato con l’organizzazione e ha utilizzato Debbie senza raccontarle la verità, convinto di poter sottrarre il denaro e scomparire prima che qualcuno se ne accorgesse.

Judith decide di affrontare direttamente il Direttore, pur sapendo che l’uomo conosce ogni sua tecnica e ha previsto gran parte delle sue mosse. Debbie rifiuta di restare al sicuro e partecipa al piano, dimostrando di non essere più la donna impaurita dei primi episodi.

Le protagoniste riescono a recuperare i documenti che provano le attività criminali dell’organizzazione. Durante lo scontro conclusivo, Ana riceve l’ordine di uccidere Judith, ma comprende di essere stata manipolata dal Direttore e sceglie di non portare a termine l’incarico.

Debbie affronta David e mette fine al loro matrimonio dopo aver scoperto fino a che punto l’uomo l’abbia ingannata. Le prove vengono diffuse e costringono le autorità ad aprire un’indagine sulla rete clandestina.

Il Direttore viene sconfitto, ma alcuni membri dell’organizzazione riescono a fuggire. Judith sa quindi che il pericolo non è completamente terminato e che il suo passato potrebbe tornare a minacciare entrambe.

Dopo essere sopravvissute, Debbie e Judith si confrontano sulle menzogne che hanno rischiato di distruggere la loro amicizia. Debbie non perdona immediatamente l’amica, ma riconosce che Judith ha scelto di proteggerla anche quando avrebbe potuto mettersi in salvo da sola.

La serie si conclude con le due donne nuovamente in viaggio. Debbie chiede a Judith se esistano altri segreti che dovrebbe conoscere. Prima che l’amica possa rispondere, ricevono un messaggio collegato a una nuova minaccia.

Il finale chiude quindi la vicenda principale, ma lascia aperta la possibilità di una seconda stagione e di nuove missioni per Debbie e Judith.

Cast completo della serie TV Corri o muori

Il cast di Corri o muori è guidato da Octavia Spencer e Hannah Waddingham, affiancate da interpreti internazionali provenienti dal cinema e dalla televisione. Di seguito gli attori principali e i personaggi della serie.

Octavia Spencer : Debbie Claybourne

: Debbie Claybourne Hannah Waddingham : Judith Burton

: Judith Burton Bill Nighy : il Direttore

: il Direttore Sylvia Hoeks : Ana

: Ana Ed Skrein : Billy Donovan

: Billy Donovan Calam Lynch : Sam

: Sam Savannah Steyn : Queenie

: Queenie Jamie Parker : David

: David Jacky Ido: Jacques

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