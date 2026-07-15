Il passaggio di Milo Infante alla Rai continua a provocare tensione e questa volta lo scontro è direttamente con l’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi. L’oggetto del contendere è il passato sulla TV di Stato.

Milo Infante Giampaolo Rossi scontro, l’intervista del conduttore

Tutto è partito la scorsa domenica, quando Milo Infante ha rilasciato una intervista a Il Messaggero. Nel quotidiano, il conduttore ha raccontato: “Ogni anno, anche questo, il responsabile del Daytime Angelo Mellone voleva chiudere Ore 14 per metterci La porta magica di Andrea Delogu, sostenendo che facevo concorrenza a La Volta Buona di Caterina Balivo. (…) Qualcosa si è rotto, ma non mi piace il tiro al bersaglio. All’Amministratore Delegato Rossi gliel’ho detto: “Giampaolo, non sei circondato da dirigenti alla tua altezza”. Andando via, ho capito che tanti altri colleghi si sentono completamente abbandonati. Sono disperati. Ho ricevuto una valanga di messaggi“.

Parole, queste, che non sono affatto piaciute a Giampaolo Rossi, che all’AdnKronos ha affermato: “Personalmente sono legato a Milo Infante da rapporti di stima e amicizia, e mi auguro per lui il massimo successo a Mediaset. Sono però rimasto spiacevolmente colpito dalla sua intervista nei confronti della Rai e dei colleghi“.

La stoccata sul titolo del nuovo format di Rete 4

Nell’intervista, l’Ad Rossi ha aggiunto: “Quando ci si avvia da un’altra parte non si dovrebbe parlare male di una azienda che ti ha tutelato. A Milo Infante la Rai ha garantito protezione e tutela anche nei periodi in cui non era in auge. Il valore di questa azienda dovrebbe essere sempre riconosciuto“. Un intervento senz’altro duro, che è terminato con una frecciata sul nuovo programma che Infante guiderà su Rete 4, ovvero Ore 11: “Fa un po’ ridere che Ore 14 diventi Ore 11, ma fa parte delle sfide“.

Un tema, quello del titolo del nuovo format, già sollevato pochi giorni fa da Salvo Sottile, il nuovo conduttore di Ore 14. Durante il botta e risposta social con Infante, infatti, il giornalista aveva detto: “Milo, che considero un bravo professionista ed è famoso per la sua vena creativa, quando ha dovuto battezzare il suo nuovo programma… lo ha chiamato Ore 11. In pratica, Ore 14… con il fuso orario di Mediaset“.

Milo Infante Giampaolo Rossi scontro, la risposta del conduttore

La risposta di Milo Infante alle parole di Giampaolo Rossi non ha tardato ad arrivare. Il conduttore, contattato da La Presse, ha sottolineato: “Nessun attacco alla Rai, azienda alla quale ho sempre riconosciuto di avermi dato molto e alla quale credo di aver restituito sapendo anche ricominciare da zero. Confermo l’affetto e la stima per l’Ad Giampaolo Rossi ma resto sorpreso dalle sue parole quando afferma che sarei stato protetto e tutelato nei momenti in cui non ero in auge. Non credo possa riferirsi al periodo 2012-15 e alle quattro sentenze che hanno condannato la Rai per dequalificazione professionale nei miei confronti. In questo caso la mia riconoscenza va esclusivamente al tribunale di Milano e all’avvocato Maurizio Borali“.