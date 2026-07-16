Novità in casa HBO Max. Prossimamente, infatti, è in arrivo la docu-serie Saman La verità nascosta dedicata alla storia di Saman Abbas, 18enne pachistana ammazzata brutalmente dalla sua famiglia.

Saman La verità nascosta, la docu-serie composta da tre puntate

La società che cura la realizzazione di Saman La verità nascosta è la Aurora TV. Coloro che hanno ideato la docu-serie sono Lorenzo Avola e Carmen Vogani, mentre la sceneggiatura è firmata da Simona Coppini. Colei che ha curato l’intero progetto è Simonetta Amenta.

La produzione è formata da tre puntate. Le prime due sono dirette da Francesca Mazzoleni. L’ultima, invece, ha come regista Gianluca Santoni. Al momento non è nota la data nella quale saranno distribuiti gli episodi.

Saman La verità nascosta, la lotta per la libertà della 18enne

Al centro di Saman La verità nascosta c’è la lotta per la libertà di Saman Abbas, 18enne pachistana che ha pagato con la vita il suo desiderio di essere una donna libera. Il decesso è avvenuto il 1° maggio del 2021, ma per oltre un anno la sua sorte è rimasta avvolta nel mistero.

Le forze dell’ordine, che sin da subito hanno indagato, hanno ricostruito una storia drammatica. Saman, infatti, quando aveva appena 17enne ha rifiutato un matrimonio combinato in Pakistan con il cugino.

A partire da quel momento, Abbas ha denunciato una serie di maltrattamenti e abusi, che sono culminati con l’omicidio. Per il fatto hanno ricevuto una condanna all’ergastolo i genitori della ragazza Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, oltre che i cugini Ijaz Ikram e Noman Ul Haq. Nei confronti dello zio Danish Hasnain, invece, è stata emessa una condanna a 22 anni di carcere.

La docu-serie Saman La verità nascosta è il frutto di un lungo lavoro di ricostruzione documentaria. Inoltre, per realizzarla sono state analizzate le dichiarazioni di Haider, il fratello di Saman testimone chiave dell’intera vicenda.

Le storie dedicate ai casi di cronaca

Saman La verità nascosta non è che l’ultima produzione seriale originale italiana tratta da un caso di cronaca effettivamente accaduto. Il precedente più recente è Avetrana Qui non è Hollywood, distribuita lo scorso anno su Disney+ e incentrata sulla morte di Sarah Scazzi, quindicenne per il cui decesso sono finiti agli arresti la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano, che hanno poi occultato il cadavere assieme allo zio Michele Misseri.

Nel 2024, invece, su Netflix è andata in onda Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio, docu-serie articolata in cinque puntate e dedicata a Yara Gambirasio, 13enne il cui cadavere è stato trovato dopo tre mesi di ricerche.

L’anno prima è Rai 1 che ha proposto una fiction ispirata a un reale caso di cronaca. Si tratta di Per Elisa – Il caso Claps, la cui narrazione ha ricostruito la morte di Elisa Claps, 16enne scomparsa nel ’93 e i cui resti sono stati rinvenuti solamente nel 2010.