Poche ore fa è arrivata la notizia della morte di Alessandro Medici, ex protagonista di Temptation Island. L’uomo aveva 53 anni e ha partecipato al format nel 2020.

Alessandro Medici morte, il decesso dopo un malore improvviso

Alessandro Medici è divenuto un volto noto al grande pubblico oramai sei anni fa, quando aveva partecipato a Temptation Island in compagnia della fidanzata Sofia Calesso. Proprio quest’ultima ha confermato la notizia, che da qualche ora aveva iniziato già a circolare in alcune pagine e giornali locali.

Medici è deceduto nelle prime ore di giovedì 16 luglio, in seguito a un malore improvviso. Altre notizie certe non sono state diffuse dalla famiglia, che ha deciso di mantenere il massimo riserbo. Le esequie funebri si svolgeranno sabato 18 luglio.

Il percorso a Temptation Island

Alessandro Medici e Sofia Calesso avevano partecipato alla prima edizione mista di Temptation Island, ovvero quella con protagonisti persone comuni e vip. Un’edizione rimasta impressa nella memoria del pubblico anche grazie ad alcuni momenti virali che ancora oggi circolano sul web, fra cui un celebre botta e risposta con protagoniste proprio Sofia Calesso e Antonella Elia, anch’essa fra le concorrenti.

Il percorso nei sentimenti dei due protagonisti è stato ricco di alti e bassi, ma alla fine la coppia aveva deciso di abbandonare insieme la trasmissione e confermare il fidanzamento. Medici e Calesso, dopo l’esperienza nel talent, hanno vissuto un grave lutto, avendo perso il bambino che stavano aspettando. Nel 2025, i due hanno ufficializzato la fine della loro storia. Alessandro aveva dei figli, nati da una relazione precedente, ed era diventato, nel frattempo, anche nonno di tre nipoti.

Alessandro Medici morte, il ricordo commosso di Filippo Bisciglia

La morte di Alessandro Medici ha suscitato grande commozione in rete. Sofia Calesso, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una foto dell’uomo e ha scritto: “Vivrai sempre dentro di me“.

Anche Filippo Bisciglia, che aveva condotto Temptation Island nel 2020, ha deciso di rivolgere un saluto a Medici sui propri profili social: “Appena ho saputo mi si è gelato il sangue. Ale sei stato un uomo buono, sempre educato e carino con tutti. Ti ricorderò con tanto affetto. Mi mancheranno i tuoi messaggi (sei sempre stato presente)”.

L’ex calciatore Lorenzo Amoruso, che nel 2020 aveva partecipato alla trasmissione con la fidanzata Manila Nazzaro, ha pubblicato su Instagram una foto di Alessandro e ha scritto: “Fai buon viaggio“.

Nella foto l’immagine di Alessandro Medici insieme a Sofia Calesso ai tempi della partecipazione a Temptation Island.