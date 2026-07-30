È in lavorazione una serie tv dedicata a Giorgio Armani. L’annuncio del progetto arriva a meno di un anno di distanza dalla morte dello stilista, avvenuta il 4 settembre del 2025.

Serie tv Giorgio Armani, un progetto internazionale

Quello della serie tv dedicata a Giorgio Armani è un progetto internazionale. La produzione, attualmente ancora senza nome, è affidata alla Lux Vide (gruppo Fremantle), che in passato ha diretto successi come DOC-Nelle tue mani, Don Matteo e I Medici. La società lavora con la collaborazione della Faros Film. Il progetto gode del sostegno di Fondazione Armani, che ha messo a disposizione della serie tv i materiali presenti nel proprio archivio.

Ampia soddisfazione è stata espressa da Matilde Bernabei della Lux Vide, che ha dichiarato: “Erano anni che Lux inseguiva il sogno di raccontare al mondo la storia di Giorgio Armani, un artista che ha inventato uno stile unico e riconoscibile. Un alfiere del Made in Italy, che ha riscritto le regole dello stile e dell’eleganza. Sarà una serie ambiziosa e ci riempie di orgoglio sapere che il mercato ha subito accolto con interesse questo progetto confermandone con entusiasmo il potenziale internazionale“.

La regia affidata a Ferzan Ozpetek

La serie tv dedicata a Giorgio Armani può contare su un regista di fama internazionale. Si tratta di Ferzan Ozpetek, vincitore di tre David di Donatello e altrettanti Nastri d’Argento e dietro la macchina da presa di pellicole come Diamanti, La finestra di fronte e Le Fate Ignoranti. Ozpetek sta scrivendo anche la sceneggiatura della produzione seriale insieme a Francesco Arlanch.

Ozpetek, parlando dello stilista, ha affermato: “Conoscevo, ammiravo e ho trascorso del tempo con Giorgio per molti anni, sia in occasioni ufficiali che in contesti più privati. Parlavamo di cinema, di cui era un grande appassionato e un esperto. Ma anche di arte, costumi, architettura e, direi, della vita stessa. Vedevo in lui un visionario e un artista brillante. Ma anche un uomo con i piedi per terra e molto determinato. L’opportunità di raccontare la sua storia è al tempo stesso un onore entusiasmante e una sfida che consiste nel catturare le molteplici sfaccettature di una personalità così complessa, originale e affascinante“.

Serie tv Giorgio Armani, la storia racconta come lo stilista sia riuscito a rivoluzionare il mondo della moda

La serie tv appartiene al genere biopic e racconta la storia di Giorgio Armani. Nato a Piacenza nel 1934, a 23 anni ha mosso i primi passi nel mondo della moda come commesso e vetrinista. Alcuni anni più tardi, nel ’65, entra a lavorare nella casa di moda Nino Cerruti. Si tratta dell’inizio della svolta, culminata nel ’75 con la fondazione della Giorgio Armani S.P.A.

Da questo momento è iniziata un’ascesa che ha trasformato Armani in un marchio sinonimo di eccellenza. La fama è globale, anche perché con i suoi abiti lo stilista ha vestito le grandi star del cinema mondiale, da Jodie Foster a Diane Keaton. Con il suo lavoro, l’imprenditore ha inaugurato un linguaggio di eleganza che ha letteralmente rivoluzionato il mondo della moda.