Reacher 4 è la quarta stagione della serie TV action thriller con Alan Ritchson, disponibile dal 12 agosto 2026 su Prime Video. I nuovi episodi sono tratti da Gone Tomorrow, tredicesimo romanzo della saga letteraria di Lee Child. Questa volta Jack Reacher viene trascinato in una pericolosa cospirazione dopo l’incontro casuale con una donna nella metropolitana.

La quarta stagione è composta da otto episodi. I primi tre sono disponibili dal 12 agosto 2026, mentre i successivi vengono pubblicati ogni mercoledì fino al finale del 16 settembre. Al centro della storia troviamo una misteriosa morte, personaggi legati ai vertici del potere e un’indagine nella quale Reacher dovrà capire rapidamente di chi può fidarsi.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Reacher 4

Reacher è sviluppata per la televisione da Nick Santora e tratta dai romanzi di Lee Child. La serie è prodotta da Amazon MGM Studios, Skydance Television e CBS Studios.

Il protagonista è ancora una volta Alan Ritchson, che interpreta Jack Reacher, ex maggiore della polizia militare dell’esercito americano. Solitario, estremamente intelligente e dotato di una forza fisica fuori dal comune, Reacher continua a viaggiare senza una vera casa, finendo inevitabilmente in situazioni nelle quali qualcuno ha bisogno del suo aiuto.

La quarta stagione introduce numerosi nuovi personaggi interpretati da Sydelle Noel, Chris Marquette, Agnez Mo, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan e Kathleen Robertson.

Dove è stata girata?

Le riprese di Reacher 4 sono state realizzate principalmente in Canada, soprattutto nell’area di Toronto e dell’Ontario, già utilizzata dalla produzione nelle precedenti stagioni.

La quarta stagione adatta però una storia che porta Reacher in un grande scenario urbano americano. L’incontro dal quale prende il via la vicenda avviene nella metropolitana, dando immediatamente alla nuova stagione un’atmosfera più claustrofobica e inquietante.

Strade, stazioni, edifici e ambientazioni urbane diventano così lo scenario di una caccia alla verità che conduce Reacher verso personaggi molto più potenti di quanto inizialmente possa immaginare.

Trama della serie tv Reacher 4

Tutto comincia con un incontro apparentemente casuale.

Jack Reacher si trova su un vagone della metropolitana quando nota una donna visibilmente agitata. La sua esperienza militare gli permette di riconoscere immediatamente alcuni segnali preoccupanti nel comportamento della sconosciuta.

Reacher osserva attentamente la situazione cercando di capire cosa stia succedendo, ma prima che possa intervenire gli eventi precipitano.

La donna muore e Reacher si ritrova coinvolto in una vicenda della quale non conosce praticamente nulla.

Potrebbe semplicemente andarsene. Naturalmente non lo fa.

Reacher comincia a investigare sull’identità della donna e sulle ragioni che l’avevano portata su quel treno. Ogni risposta, però, genera nuove domande.

Ben presto comprende che la morte alla quale ha assistito è collegata a qualcosa di molto più grande. Dietro la donna si nasconde infatti una rete di segreti, interessi politici e personaggi appartenenti ai più alti livelli del potere.

Più Reacher si avvicina alla verità, più aumentano le persone intenzionate a fermarlo.

Reacher 4 è tratto da Gone Tomorrow

La quarta stagione è basata su Gone Tomorrow, il tredicesimo romanzo dedicato a Jack Reacher pubblicato da Lee Child nel 2009.

Il libro è particolarmente conosciuto dai lettori della saga proprio per la sua apertura: Reacher osserva una donna in metropolitana e analizza il suo comportamento sulla base di una serie di criteri appresi durante la carriera militare.

La situazione prende però una direzione completamente diversa da quella immaginata.

Da quel momento Reacher viene trascinato in una complessa cospirazione nella quale entrano in gioco servizi di sicurezza, politica, operazioni clandestine e personaggi pronti a uccidere pur di impedire che alcuni segreti vengano scoperti.

Spoiler finale: come finisce Reacher 4?

La quarta stagione è pubblicata settimanalmente fino al 16 settembre 2026, quindi il finale televisivo completo non è ancora disponibile al momento del debutto. La storia, tuttavia, è tratta da Gone Tomorrow e permette di comprendere verso quale grande rivelazione si dirige l’indagine.

Reacher scopre progressivamente che quanto accaduto nella metropolitana è soltanto il primo tassello di una vicenda molto più complessa.

Uno dei punti cruciali riguarda Lila Hoth, donna con la quale Reacher sviluppa anche un rapporto molto stretto. Le informazioni ricevute da Lila, però, non sono ciò che sembrano.

Nel romanzo emerge infatti una delle grandi svolte della storia: Lila non è la vittima innocente che Reacher inizialmente crede di conoscere. La sua identità e il suo ruolo sono collegati direttamente alla cospirazione sulla quale sta indagando.

Reacher comprende quindi di essersi avvicinato personalmente proprio a una delle persone coinvolte nel pericoloso gioco che sta cercando di smantellare.

Lo scontro finale diventa inevitabile. Reacher deve sopravvivere alla trappola, individuare i responsabili e impedire che il complotto possa continuare.

Per conoscere esattamente quali elementi del finale del romanzo verranno mantenuti o modificati dalla serie bisognerà attendere l’ottavo episodio del 16 settembre 2026.

Cast completo della serie tv Reacher 4

Alan Ritchson : Jack Reacher

: Jack Reacher Sydelle Noel

Chris Marquette : Jacob Merrick

: Jacob Merrick Agnez Mo

Anggun

Kevin Weisman

Marc Blucas

Kevin Corrigan

Kathleen Robertson

Quanti episodi sono Reacher 4?

Reacher 4 è composta da otto episodi.

Prime Video ha scelto ancora una volta una distribuzione mista. I primi tre episodi escono insieme il 12 agosto 2026, mentre gli altri vengono pubblicati singolarmente ogni mercoledì.

Il calendario porta quindi al finale di stagione del 16 settembre 2026.

La quarta stagione non rappresenta comunque la conclusione della serie. Reacher 5 è già stata confermata e sarà tratta da Make Me, ventesimo romanzo della saga di Lee Child.