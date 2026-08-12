Nando tra due mondi – Un film di Sintonia (Nando Entre Dois Mundos: Um Filme Sintonia) è il film brasiliano del 2026 diretto da Johnny Araújo, disponibile dal 12 agosto 2026 su Netflix. Spin-off e capitolo conclusivo dell’universo di Sintonia, il film riporta Christian Malheiros nel ruolo di Nando, cinque anni dopo la sua ascesa ai vertici della criminalità.

Nando vive ormai lontano dal Brasile, ma la scomparsa della figlia adolescente Bruninha lo costringe a tornare a casa. Il protagonista si trova così nuovamente diviso tra due mondi: da una parte la famiglia che vorrebbe riconquistare, dall’altra l’organizzazione criminale dalla quale non è mai riuscito realmente a liberarsi.

Regia, produzione e protagonisti del film Nando tra due mondi

La regia è firmata da Johnny Araújo, mentre la sceneggiatura è di Guilherme Quintella, Denis Nielsen e Léo Todeschini. Il progetto nasce da un’idea originale di KondZilla ed è sviluppato in collaborazione con Felipe Braga e Guilherme Quintella.

La produzione è affidata a Gullane, con Caio Gullane e Fabiano Gullane produttori del film.

Protagonista assoluto è Christian Malheiros, che torna a interpretare Luiz Fernando “Nando” Silva, uno dei tre personaggi intorno ai quali è stata costruita Sintonia.

Accanto a lui torna Júlia Yamaguchi nel ruolo di Scheyla, mentre Duda Pimenta interpreta la versione adolescente di Bruninha, figlia di Nando e Scheyla.

Tra le novità troviamo Henrique Santana nel ruolo di Moicano, uomo legato agli affari criminali di Nando. Non mancano inoltre le apparizioni di Bruna Mascarenhas e Jottapê, che tornano rispettivamente come Rita e Doni per salutare definitivamente l’universo di Sintonia.

Dove è stato girato?

Nando tra due mondi – Un film di Sintonia è stato girato tra Brasile e Serbia, i due mondi geografici che caratterizzano la nuova vita del protagonista.

Una parte fondamentale della storia riporta Nando in Brasile, negli stessi ambienti sociali e urbani che hanno caratterizzato Sintonia. È qui che l’uomo deve confrontarsi nuovamente con la famiglia e con le conseguenze delle scelte compiute negli anni precedenti.

La Serbia rappresenta invece la nuova dimensione criminale di Nando: cinque anni dopo gli eventi della serie, l’uomo vive lontano da tutto ciò che conosceva e continua a gestire i propri affari insieme a Moicano.

Trama del film Nando tra due mondi – Un film di Sintonia

Sono trascorsi cinque anni da quando Nando ha raggiunto i vertici della criminalità.

Adesso vive in Serbia, lontano dal Brasile e soprattutto dalla propria famiglia. La distanza gli ha permesso di costruire una nuova posizione all’interno dell’organizzazione criminale, ma ha compromesso profondamente il rapporto con Scheyla e i figli.

Tutto cambia quando sua figlia adolescente Bruninha scappa di casa e scompare.

Nando è costretto a tornare immediatamente in Brasile. Ritrovare la ragazza diventa la sua priorità, ma il ritorno riapre inevitabilmente tutte le ferite che aveva cercato di lasciarsi alle spalle.

Nando prova a recuperare il rapporto con Scheyla e con i figli, mentre contemporaneamente continua a occuparsi a distanza degli affari criminali insieme al fidato Moicano, rimasto in Serbia.

Tenere separate queste due esistenze diventa però impossibile.

La criminalità torna progressivamente ad avvicinarsi alla sua famiglia e Nando comprende che le persone che ama continueranno a essere in pericolo finché lui rimarrà legato all’organizzazione.

A complicare ulteriormente la situazione arriva anche un tradimento da parte di una delle persone a lui più vicine.

Nando deve quindi prendere la decisione più importante della propria vita: continuare a essere fedele al mondo criminale che gli ha garantito potere e denaro oppure rischiare tutto per salvare definitivamente la propria famiglia.

Nando tra due mondi è il finale di Sintonia?

Sì. Nando tra due mondi è concepito come un vero capitolo conclusivo della storia iniziata con Sintonia.

Il film si concentra soprattutto su Nando, ma permette agli spettatori di ritrovare anche Rita e Doni, interpretati ancora una volta da Bruna Mascarenhas e Jottapê.

La storia affronta direttamente le conseguenze delle scelte compiute dal protagonista durante la serie, soprattutto il conflitto tra il desiderio di proteggere la famiglia e la sua progressiva ascesa nella criminalità.

Il film diventa così l’ultimo tassello del percorso di Nando e porta a compimento uno dei temi centrali di Sintonia: quanto è difficile cambiare vita quando il proprio passato continua a reclamare qualcosa in cambio.

Spoiler finale: come finisce Nando tra due mondi?

La parte conclusiva porta Nando davanti alla scelta che ha rimandato per anni.

La sua posizione nel mondo criminale gli ha garantito potere, ma contemporaneamente ha distrutto il rapporto con la famiglia e ha trasformato Scheyla e i figli in possibili bersagli dei suoi nemici.

Anche il rapporto con Moicano assume un ruolo fondamentale quando gli equilibri all’interno dell’organizzazione cominciano a cambiare e Nando comprende di non poter più controllare contemporaneamente entrambe le proprie vite.

Il protagonista decide quindi che la famiglia deve venire prima dell’organizzazione criminale.

Per Nando non si tratta semplicemente di abbandonare un’attività: significa spezzare definitivamente il ciclo di violenza che ha caratterizzato la sua vita e impedire che Bruninha e gli altri figli debbano pagarne le conseguenze.

La resa dei conti finale lo costringe a rischiare tutto ciò che ha conquistato per ottenere qualcosa che il denaro e il potere non gli hanno mai garantito: la possibilità di dare ai figli un futuro diverso dal proprio.

Il film chiude così il percorso di Nando iniziato in Sintonia, trasformando la sua ultima storia in un racconto di redenzione, famiglia e conseguenze delle proprie scelte.

Cast completo del film Nando tra due mondi