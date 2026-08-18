Martedì 18 agosto, su TV2000, va in onda Tempo di amare. La soap opera, originaria del Brasile, è trasmessa dalle ore 21:10 circa.

Tempo di amare TV2000, regista e dove è girata

Conosciuta con il titolo originale Tempo de amar, la soap opera ha debuttato sull’emittente brasiliana TV Globo nel 2017. Il soggetto è curato dallo scrittore Rubem Fonseca e la sceneggiatura è firmata da Alcides Nogueira, Bia Corrêa do Lago, Tarcísio Lara Puiati e Bíbi Da Pieve.

La regia, invece, è di Adriano Melo e Jayme Monjardim. Particolarmente importante è poi la sigla: la canzone scelta, infatti, è Amar pelos dois, con la quale Salvador Sobral ha vinto, in rappresentanza del Portogallo, nell’edizione del 2017 dell’Eurovision Song Contest.

I protagonisti della serie sono Maria Vittoria, interpretata da Vittoria Strada, e Ignazio, che invece ha il volto di Bruno Cebrerizo. Quest’ultimo è già noto al pubblico italiano: ex calciatore, nel 2009 ha affiancato Barbara D’Urso alla conduzione di Domenica Cinque e successivamente si è concentrato sulla recitazione, entrando nel cast di titoli come Don Matteo e Centovetrine. Nel 2011 ha anche gareggiato a Ballando con le stelle.

Tempo di amare TV2000, la trama

Durante la puntata di martedì 18 agosto di Tempo di amare, José Augusto, dopo aver finalmente stretto fra le sue braccia la piccola Mariana, è disposto a tutto pur di riuscire a regolarizzare la sua identità e, a tal proposito, studia un piano con il notaio Viana. Intanto, Suor Imaculada decide di parlare con Delfina per metterla in guardia dalle azioni, giudicate pericolose, di José Augusto.

Spoiler finale

Intanto, nell’appuntamento, Ignazio continua il percorso per recuperare la vista. Le cure del dottor Falcao si stanno rivelando essere efficaci e il protagonista ottiene dei progressivi miglioramenti. Ogni azione dell’uomo, tuttavia, è sempre tenuta sotto controllo da Lucinda, terrorizzata all’idea che lui possa recuperare del tutto la vista.

Tempo di amare TV2000, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Tempo di amare, in onda con un nuovo appuntamento nel prime time di martedì 18 agosto e visibile anche in streaming e on demand mediante Play2000.