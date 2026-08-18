Va in onda il 18 agosto, su Italia 1, una nuova puntata di Yoga Radio Estate. Il programma musicale prende il via alle ore 21:25 circa.

Yoga Radio Estate puntata 18 agosto, positivi gli ascolti fino a questo momento

Il 18 agosto, dunque, procede la ventunesima edizione della kermesse musicale, che ha esordito nel lontano 2002. Continuano a essere molto positivi i dati di ascolto che sta ottenendo la trasmissione quest’anno.

Le prime due puntate, su Italia 1, sono andate in onda il 4 e l’11 agosto e hanno ottenuto una media pari a 745 mila spettatori, con una share del 7,78%. Un dato che è ancora più positivo considerando il trend in crescita: il secondo appuntamento, infatti, è cresciuto rispetto al debutto, con un incremento di poco meno dell’1% di share.

Anche la terza puntata, come le precedenti, è visibile non solo in televisione, ma anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Il concerto di oggi a Reggio Emilia

Lo Yoga Radio Estate, in occasione dell’appuntamento del 18 agosto, fa tappa a Reggio Emilia. Per la penultima puntata della stagione, infatti, il palco è montato nella centrale Piazza della Vittoria. Come sempre, l’evento non è proposto in tv in diretta: l’intera manifestazione, infatti, è stata registrata lo scorso 24 giugno. Per il gran finale, in onda su Italia 1 il 25 agosto prossimo, le telecamere del programma raggiungono Piazza dei Martiri di Carpi.

Non cambia la coppia chiamata a condurre lo show. Lo Yoga Radio Estate, infatti, è guidato, in primis, dall’artista Noemi, attualmente in classifica con il singolo Tu cosa fai questa sera. Al suo fianco c’è Enrico Papi.

Yoga Radio Estate puntata 18 agosto, il cast

Numerosi gli artisti che salgono sul palco della terza puntata dello Yoga Radio Estate. La più attesa è Anna, che lo scorso luglio ha pubblicato il brano dal titolo White Girl Wasted e che è fra le artiste più ascoltate del nostro paese.

Spazio a Cioffi, in rotazione radiofonica con il singolo Carmela. Fra i protagonisti della serata, poi, ci sono il giudice di The Voice Clementino, Cristina D’Avena, Gemelli DiVersi e Rosa Chemical.

I conduttori Noemi ed Enrico Papi danno il benvenuto sul palco anche a Elena D’Elia, Eddie Brock, Rocco Hunt, Marco Masini, Malika Ayane, Rhove ed Enrico Nigiotti. Il cast è completato da Mara Sattei, Maria Antonietta & Colombre e dalle Bambole di Pezza, band formata nel 2002 e che lo scorso febbraio ha partecipato al Festival di Sanremo.