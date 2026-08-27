Leanne 2 è la seconda stagione della sitcom americana creata da Leanne Morgan, Susan McMartin e Chuck Lorre, disponibile dal 27 agosto 2026 su Netflix. Dopo aver affrontato la fine improvvisa di un matrimonio durato 33 anni, Leanne continua il suo percorso alla ricerca di una nuova normalità, sostenuta dall’irriverente sorella Carol e da una famiglia che non conosce mezze misure.

La seconda stagione riparte dalla nuova relazione tra Leanne e Andrew, interpretato da Tim Daly, ma porta nella vita della protagonista anche nuovi personaggi e situazioni familiari. Tornano Kristen Johnston, Celia Weston, Blake Clark, Ryan Stiles, Graham Rogers, Hannah Pilkes, Jayma Mays e Andrea Anders, mentre tra le novità figurano Lainey Wilson, Jaime Pressly, Billy Gardell e Tyne Daly.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Leanne 2

Leanne 2 nasce ancora una volta dalla collaborazione tra Leanne Morgan, Susan McMartin e Chuck Lorre. La serie è prodotta da Chuck Lorre Productions in associazione con Warner Bros. Television.

Tra i produttori esecutivi figurano Chuck Lorre, Susan McMartin, Nick Bakay, Leanne Morgan e Judi Marmel.

Leanne Morgan torna nel ruolo di Leanne, una donna del Tennessee che, dopo essere stata lasciata dal marito, ha scoperto di poter ricostruire la propria esistenza anche dopo i cinquant’anni.

Al suo fianco c’è ancora Kristen Johnston nel ruolo di Carol, la sorella completamente diversa da lei. Diretta, disinibita e spesso imprevedibile, Carol rimane però la persona sulla quale Leanne può contare maggiormente.

Tim Daly interpreta Andrew, agente dell’FBI con il quale Leanne ha iniziato una relazione sentimentale. Il loro rapporto rappresenta una delle principali novità nella vita della protagonista, che deve imparare cosa significhi innamorarsi nuovamente dopo oltre tre decenni trascorsi accanto allo stesso uomo.

Torna inoltre Ryan Stiles come Bill, l’ex marito di Leanne. Nonostante il matrimonio sia terminato, Bill continua inevitabilmente a far parte della famiglia e questo rende il nuovo equilibrio ancora più complicato.

Tra le guest star della seconda stagione spiccano la cantante Lainey Wilson e gli attori Jaime Pressly, Billy Gardell e Tyne Daly.

Dove è stata girata?

La storia di Leanne 2 rimane profondamente legata a Knoxville, nel Tennessee, e alla cultura del Sud degli Stati Uniti, elemento fondamentale sia per la personalità della protagonista sia per l’umorismo della serie.

La produzione viene invece realizzata principalmente nell’area di Los Angeles, California, utilizzando il tradizionale sistema delle sitcom multicamera.

La serie viene registrata anche davanti al pubblico, una scelta particolarmente adatta alla comicità di Leanne Morgan, che ha costruito gran parte della propria carriera attraverso la stand-up comedy.

Trama della serie tv Leanne 2

La vita di Leanne è cambiata completamente.

Quando Bill l’ha lasciata dopo 33 anni di matrimonio per un’altra donna, la protagonista era convinta di aver perso tutte le certezze sulle quali aveva costruito la propria esistenza.

In realtà quella separazione si è trasformata nell’inizio di qualcosa di nuovo.

Con il sostegno della sorella Carol, Leanne ha imparato a uscire dalla propria zona di comfort, ha cominciato a dedicare maggiore attenzione a se stessa e soprattutto ha scoperto di essere ancora capace di innamorarsi.

La seconda stagione riparte proprio dal rapporto con Andrew.

Per Leanne avere un nuovo compagno significa affrontare situazioni alle quali non è più abituata. Dopo oltre trent’anni di matrimonio, appuntamenti, gelosie, intimità e compromessi assumono infatti un significato completamente diverso.

E c’è sempre Bill.

L’ex marito rimane legato alla famiglia e ai figli Tyler e Josie, rendendo praticamente impossibile una separazione netta tra passato e presente.

Nel frattempo Leanne deve adattarsi anche al suo nuovo ruolo di nonna, mentre Tyler affronta le responsabilità della paternità e Josie continua a essere la componente più imprevedibile della famiglia.

Fondamentale rimane soprattutto il rapporto con Carol.

Le due sorelle possono discutere su qualsiasi cosa, ma proprio questa relazione rappresenta il cuore emotivo della serie: Carol continua a trascinare Leanne verso esperienze che probabilmente non affronterebbe mai da sola.

L’arrivo di nuovi personaggi, interpretati tra gli altri da Lainey Wilson, Jaime Pressly, Billy Gardell e Tyne Daly, amplia ulteriormente il mondo della protagonista e crea nuove occasioni per mettere alla prova il fragile equilibrio che Leanne è riuscita finalmente a costruire.

Spoiler finale

Leanne 2 debutta su Netflix il 27 agosto 2026. Al momento precedente alla pubblicazione integrale della nuova stagione, Netflix non ha rivelato ufficialmente tutti gli sviluppi del finale, quindi non è corretto anticipare come certi eventi non ancora resi pubblici.

Il punto di partenza, però, è chiaro.

Alla conclusione della prima stagione Leanne aveva finalmente raggiunto una tregua con Bill, accettando che il fallimento del loro matrimonio non dovesse necessariamente trasformare l’ex marito in un nemico.

Contemporaneamente aveva iniziato una relazione con Andrew.

La seconda stagione deve quindi mettere alla prova proprio questa nuova Leanne: una donna che non vuole più limitarsi a sopravvivere alla separazione, ma desidera costruire una vita sentimentale e personale realmente nuova.

Il rapporto con Andrew sarà inevitabilmente centrale. Leanne deve capire se quello che inizialmente sembrava il simbolo della sua rinascita possa trasformarsi in una relazione stabile oppure se il nuovo amore porterà con sé altre complicazioni.

Anche Carol, Bill, Tyler, Josie, Mama Margaret e Daddy John continuano a intervenire nelle sue decisioni, perché per Leanne ricominciare non significa mai farlo da sola.

Il cuore della seconda stagione rimane quindi coerente con quello della serie: la fine di un matrimonio non coincide con la fine della propria storia. Per Leanne rappresenta piuttosto l’occasione, inattesa e spesso esilarante, di scoprire chi desidera essere nella seconda parte della propria vita.

Cast completo della serie tv Leanne 2

Il cast della seconda stagione riunisce praticamente tutta la famiglia che ha accompagnato Leanne nella sua rinascita. A loro si aggiungono diverse guest star che ampliano il mondo della sitcom e introducono nuove dinamiche.