Beauty in Black 3 è la terza stagione della serie tv drammatica creata da Tyler Perry, disponibile dal 27 agosto 2026 su Netflix. I nuovi episodi riportano al centro Kimmie, interpretata da Taylor Polidore Williams, ormai passata dalla lotta per la sopravvivenza a una posizione di primo piano nell’impero della potente famiglia Bellarie.

La terza stagione riparte dalle conseguenze degli eventi precedenti. Kimmie ha conquistato un potere che sembrava irraggiungibile, ma gli equilibri familiari sono sempre più fragili. Mentre l’FBI stringe il cerchio intorno agli affari dei Bellarie, la protagonista deve decidere di chi fidarsi e fino a dove sia disposta a spingersi per difendere tutto ciò che ha conquistato.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Beauty in Black 3

Beauty in Black 3 porta ancora una volta la firma di Tyler Perry, creatore, sceneggiatore, regista e produttore della serie. La produzione è legata ai Tyler Perry Studios, che continuano a rappresentare il cuore produttivo del progetto realizzato per Netflix.

Taylor Polidore Williams torna nel ruolo di Kimmie, protagonista che nel corso della serie ha attraversato una trasformazione radicale. La giovane donna che inizialmente lavorava come ballerina al Delinda’s Dolls and Dudes è riuscita a entrare nel mondo dei Bellarie e ad acquisire un potere che nessuno pensava potesse raggiungere.

Al suo fianco torna Crystle Stewart nel ruolo di Mallory Bellarie. Il rapporto tra Mallory e Kimmie rappresenta uno degli elementi più importanti della nuova stagione: dopo essere state a lungo avversarie, le due donne comprendono che una collaborazione potrebbe essere necessaria per fronteggiare nemici comuni.

Ricco Ross interpreta Horace Bellarie, mentre Charles Malik Whitfield torna nel ruolo di Jules, deciso a ottenere risposte sulla morte del figlio. Completano il nucleo principale Amber Reign Smith, Xavier Smalls, Julian Horton, Steven G. Norfleet, Richard Lawson, Terrell Carter e Debbi Morgan.

Dove è stata girata?

Beauty in Black 3 è stata realizzata principalmente ad Atlanta, nello Stato della Georgia, negli Stati Uniti.

Una parte fondamentale della produzione è legata ai Tyler Perry Studios di Atlanta, l’enorme complesso cinematografico e televisivo fondato dallo stesso Perry.

La storia della serie è invece ambientata principalmente a Chicago, dove si sviluppano gli affari e le lotte di potere della famiglia Bellarie. Gli ambienti lussuosi collegati all’impero Beauty in Black contrastano con quelli più oscuri del Delinda’s Dolls and Dudes, mostrando le due facce del mondo nel quale Kimmie è rimasta intrappolata.

Trama della serie tv Beauty in Black 3

Kimmie ha raggiunto una posizione che all’inizio della sua storia sembrava impossibile.

Dopo essere entrata nella vita dei Bellarie e aver affrontato violenze, ricatti e tradimenti, la donna non è più disposta ad accettare passivamente le decisioni degli altri.

Adesso possiede potere.

E proprio per questo diventa ancora più pericolosa.

La nuova stagione riparte mentre all’interno della famiglia Bellarie è in corso una battaglia che rischia di distruggere definitivamente l’impero costruito negli anni.

Uno dei cambiamenti più sorprendenti riguarda il rapporto tra Kimmie e Mallory. Le due donne, dopo essersi combattute, comprendono che continuare la loro guerra personale potrebbe favorire proprio coloro che vogliono eliminarle.

Nasce così un’alleanza delicatissima.

Nessuna delle due dimentica ciò che è accaduto in passato, ma entrambe sanno che per sopravvivere devono temporaneamente mettere da parte le rispettive ostilità.

A complicare ulteriormente la situazione c’è l’FBI.

Le indagini sulle attività della famiglia rischiano di portare alla luce affari illegali e segreti che per anni erano rimasti nascosti. Ogni componente dei Bellarie deve quindi decidere se proteggere la famiglia oppure cercare di salvare se stesso.

Anche Jules continua la propria personale battaglia.

La morte del figlio lo ha profondamente segnato e l’uomo non intende fermarsi fino a quando non avrà scoperto la verità. Più approfondisce ciò che è accaduto, più rischia di arrivare a informazioni capaci di compromettere alcune delle persone più potenti che lo circondano.

Per Kimmie la situazione è quindi completamente cambiata rispetto agli inizi.

Non deve più soltanto trovare un modo per sopravvivere al sistema dei Bellarie. Ora deve imparare a governarlo, sapendo che ogni decisione potrebbe trasformare un alleato in un nemico.

Spoiler finale

La terza stagione di Beauty in Black arriva su Netflix il 27 agosto 2026. Prima della pubblicazione integrale degli episodi, il finale completo non è stato anticipato ufficialmente e non è quindi corretto attribuire ai personaggi eventi conclusivi non ancora confermati.

Gli elementi già delineati indicano però che la battaglia per il controllo dell’impero Bellarie raggiungerà un nuovo livello.

L’alleanza tra Kimmie e Mallory rappresenta il principale cambiamento negli equilibri della famiglia. Entrambe hanno molto da perdere e sanno che la loro collaborazione può funzionare soltanto fino a quando i rispettivi interessi coincidono.

Contemporaneamente, l’indagine dell’FBI minaccia di trasformare i segreti della famiglia in prove capaci di provocare conseguenze giudiziarie molto pesanti.

Anche la ricerca della verità condotta da Jules potrebbe diventare decisiva. Il dolore per la perdita del figlio rende l’uomo sempre meno disposto ad accettare compromessi e sempre più determinato a scoprire chi sia realmente responsabile.

Per Kimmie la vera domanda diventa quindi una sola: quanto del suo passato è disposta a sacrificare per conservare il futuro che ha conquistato?

La nuova stagione mette così definitivamente alla prova la trasformazione della protagonista. La donna che inizialmente cercava soltanto una via d’uscita è diventata una delle protagoniste della battaglia per il potere.

Cast completo della serie tv Beauty in Black 3

Il cast di Beauty in Black 3 riunisce i principali interpreti che hanno accompagnato l’ascesa di Kimmie e gli scontri interni alla famiglia Bellarie. Al centro rimangono Taylor Polidore Williams e Crystle Stewart, affiancate dagli altri protagonisti della serie.