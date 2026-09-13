Crew Girl è una serie tv canadese del 2026, disponibile su Netflix dal 10 settembre. La prima stagione è composta da 8 episodi e mescola sport, adolescenza, differenze sociali e sentimenti sullo sfondo del competitivo mondo del canottaggio scolastico.

Protagonista è Miku Martineau nel ruolo di Teagan Tao, sedicenne considerata una grande promessa del canottaggio singolo. Quando uno scandalo finanziario che coinvolge il padre distrugge improvvisamente la sua vita privilegiata, Teagan deve trasferirsi con la madre e iscriversi alla prestigiosa Easton Prep. Non esiste però una squadra femminile e l’unico modo per tornare in acqua è diventare timoniera dell’equipaggio maschile.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Crew Girl

Crew Girl è creata dalla showrunner Vivian Lin.

Tra i registi degli episodi figurano Norman Buckley, Jacquie Gould, Alysse Leite-Rogers e Simon Barry.

La fotografia è curata da Bradley S. Creasser, mentre le musiche sono di Adam King.

Miku Martineau interpreta Teagan Tao, adolescente cresciuta in California e abituata a competere nel singolo.

Samuel Braun è Josh Regis, capitano della squadra e membro di una famiglia ricchissima e influente.

Kyle Clark interpreta Cam Dillinger, ragazzo del posto che deve lavorare duramente per conquistare opportunità che molti compagni considerano scontate.

Il triangolo sentimentale tra Teagan, Josh e Cam si sviluppa parallelamente alla battaglia per il ruolo di capovoga e alla crescita sportiva dell’intera squadra.

Dove è stata girata?

La storia è ambientata a Eagle’s Cove, immaginaria cittadina del New England.

In realtà Crew Girl è stata girata in Canada, a Victoria e nelle località circostanti di Vancouver Island, nella British Columbia.

L’edificio che rappresenta la prestigiosa Easton Prep è il magnifico Hatley Castle, costruito nel 1908 e oggi parte della Royal Roads University.

Per le sequenze sportive sono stati utilizzati veri impianti e corsi d’acqua della zona.

Tra le location figurano il Victoria City Rowing Club, il Gorge Narrows Rowing Club, il Selkirk Trestle e l’area intorno al Tillicum Road Bridge.

La cittadina di Sidney è stata invece utilizzata per alcune delle strade e attività commerciali attribuite alla fittizia Eagle’s Cove.

Trama della serie tv Crew Girl

Teagan Tao ha sedici anni ed è una promettente atleta di canottaggio.

Vive in California e sogna di trasformare il proprio talento in una carriera sportiva che possa condurla anche a Stanford.

La sua vita cambia nel giro di poche ore.

L’FBI irrompe nella casa della famiglia.

Il padre David Tao, ricco imprenditore alberghiero, viene accusato di aver sottratto milioni di dollari attraverso una gigantesca frode finanziaria.

David scompare.

Il patrimonio della famiglia viene sequestrato.

Teagan e la madre Ella si ritrovano praticamente senza nulla.

Le due lasciano la California e raggiungono Eagle’s Cove, cittadina legata al passato di Ella.

Teagan riesce a iscriversi alla prestigiosa Easton Prep.

Scopre però un problema enorme.

La scuola non possiede una squadra femminile di canottaggio.

L’unico modo per rimanere sull’acqua consiste nell’entrare nella squadra maschile come timoniera.

I ragazzi non accolgono la proposta con entusiasmo.

Il capitano Josh Regis è particolarmente ostile.

Teagan deve quindi conquistare progressivamente la fiducia dell’equipaggio.

Tra i suoi alleati emerge Cam Dillinger, ragazzo del posto proveniente da una famiglia economicamente molto distante dalle ricchissime dinastie che dominano la scuola.

Teagan e Cam si avvicinano.

Ma contemporaneamente l’ostilità con Josh si trasforma in una forte attrazione.

Il triangolo diventa sempre più complicato.

Josh nasconde inoltre un problema gravissimo.

Al giovane viene diagnosticata una cardiomiopatia ipertrofica, condizione che rende pericoloso continuare a remare.

Temendo di deludere la famiglia, Josh cerca inizialmente di nascondere tutto.

Anche Cam entra in crisi.

Quando gli vengono offerti 48.000 dollari per perdere deliberatamente una gara, accetta pensando ai problemi economici del padre.

Teagan scopre il patto e sabota il proprio ergometro per provocare la cancellazione dei risultati e concedere a Cam una seconda possibilità.

Il gesto rischia però di costarle il posto in squadra.

Spoiler finale

Nell’ultimo episodio arriva la Haverford Cup.

Dopo aver scoperto la manomissione dell’attrezzatura, la scuola pretende che il responsabile venga escluso.

Teagan decide inizialmente di farsi da parte.

I ragazzi, però, rifiutano di gareggiare senza di lei.

Coach Matt Hayden permette quindi a Teagan di tornare sulla barca.

Cam conquista finalmente il posto di capovoga.

Con Teagan come timoniera, Easton affronta la rivale Westvale e ottiene la medaglia d’argento, tornando sul podio.

La scelta dell’allenatore ha però un prezzo.

Quando la preside scopre che Teagan e Cam hanno gareggiato nonostante il provvedimento disciplinare, Hayden si assume la responsabilità e viene licenziato.

Anche Josh affronta finalmente la verità.

Dopo i problemi cardiaci confessa la propria condizione alla famiglia e si sottopone alle cure necessarie.

Chiede inoltre a Teagan una seconda possibilità.

Tra loro rimane una evidente attrazione.

Ma poco dopo Cam raggiunge Teagan e la bacia.

Il bacio non chiude definitivamente il triangolo.

Anche i protagonisti lasciano infatti intendere che il rapporto con Josh potrebbe non essere concluso.

Intanto arriva una svolta sportiva.

Britney Garner convince la propria famiglia a finanziare finalmente una squadra femminile di canottaggio alla Easton Prep.

Teagan ottiene così proprio ciò che desiderava dall’inizio, anche se dovrà decidere se abbandonare i ragazzi per tornare a competere con una squadra femminile.

Il finale riguarda anche David.

Il padre di Teagan torna clandestinamente e consegna a Ella una chiavetta USB, sostenendo di poter recuperare il denaro della famiglia attraverso un ricatto.

Teagan lo incontra e gli dice che preferirebbe saperlo in prigione piuttosto che continuare a non sapere dove si trovi.

David ascolta la figlia.

Dopo aver assistito alla Haverford Cup, si consegna alle autorità.

La stagione termina quindi con numerosi nuovi inizi: Cam e Teagan si baciano, Josh tenta di cambiare vita, nasce la squadra femminile e David affronta finalmente le conseguenze delle proprie azioni.

Cast completo della serie tv Crew Girl

Il cast è guidato da Miku Martineau, Samuel Braun e Kyle Clark. Accanto ai giovani protagonisti troviamo Jessica Paré nel ruolo della madre di Teagan e Thomas Cadrot come allenatore della Easton Prep.