Grazie team è una commedia nera spagnola del 2026 diretta da Diego Núñez Irigoyen, disponibile su Netflix dall’11 settembre. Il titolo originale è Gracias, equipo, mentre quello internazionale è Go Team!.

Protagonisti sono i dipendenti della Tío Mochales, un’azienda di formaggi un tempo leader in Spagna e ora in profonda crisi. Quello che dovrebbe essere un ritiro aziendale destinato a rafforzare il gruppo si trasforma in una spietata competizione quando i lavoratori scoprono che una fusione porterà a licenziamenti tra il 30 e il 40% del personale.

Regia, produzione e protagonisti del film Grazie team

La regia di Grazie team è firmata da Diego Núñez Irigoyen.

La sceneggiatura è scritta da Adolfo Valor e Cristóbal Garrido.

Il film è prodotto da Zeta Studios per Netflix.

La fotografia è di María Codina, il montaggio di Javier Frutos e la colonna sonora è composta da Arnau Bataller.

Alexandra Jiménez interpreta Olga, dipendente che torna in azienda dopo il congedo di maternità e spera di ottenere finalmente una promozione.

Maribel Verdú è Pepa, dirigente della Tío Mochales e principale responsabile dell’assurdo ritiro aziendale.

Pedro Casablanc interpreta Domingo, lavoratore di lunga esperienza ormai vicino alla possibilità di una nuova fase della propria vita.

Raúl Tejón è invece Marco, ambizioso dipendente che nasconde una relazione sentimentale con un collega.

Dove è stato girato?

Grazie team è stato girato in Spagna nel 2025.

La produzione ha lavorato soprattutto in Catalogna, utilizzando diverse località per costruire il fittizio paese di Vilches del Morrazo, dove si svolge il team building.

Tra i comuni che hanno ospitato le riprese figurano Barcelona, Berga, Sort, Hostalric, Espinelves, Badalona, Alins e Gualba.

Vilches del Morrazo, quindi, non è un paese reale.

La produzione ha combinato differenti luoghi della Catalogna per creare l’ambiente rurale nel quale i dipendenti vengono obbligati a partecipare alle prove.

Il contrasto tra il paesaggio tranquillo e la crescente aggressività dei lavoratori costituisce uno degli elementi comici più importanti del film.

Trama del film Grazie team

La Tío Mochales era un tempo una delle aziende più prestigiose del settore caseario spagnolo.

Gli anni migliori sono però ormai lontani.

L’azienda continua a difendere un’immagine di successo, nonostante i risultati economici siano sempre più preoccupanti.

Olga rientra al lavoro dopo il congedo di maternità.

Vuole dimostrare che diventare madre non ha ridotto le sue ambizioni professionali e spera in una promozione.

Il suo sostituto Padilla viene salutato calorosamente dai colleghi e Olga comprende immediatamente che riconquistare il proprio spazio non sarà semplice.

Poco dopo Pepa annuncia un grande evento aziendale.

Tutti dovranno raggiungere Vilches del Morrazo, piccolo paese nel quale avrebbe avuto origine la Tío Mochales, per partecipare a un team building dedicato ai valori tradizionali dell’azienda.

L’arrivo nel borgo riserva però una sorpresa.

La Tío Mochales sta per essere acquisita dalla Royal Pet.

La fusione comporterà una drastica riduzione del personale.

Si parla di licenziare tra il 30 e il 40% dei dipendenti.

La dirigenza decide quindi di trasformare il ritiro in una competizione.

I lavoratori vengono suddivisi in gruppi e devono affrontare una serie di prove assurde.

Devono mungere animali, partecipare a una gigantesca partita a scacchi umani, inseguire forme di formaggio e dimostrare di possedere quello spirito di squadra che l’azienda sostiene di voler difendere.

Ma quando tutti comprendono che il posto di lavoro potrebbe dipendere dal risultato, la collaborazione scompare.

Cominciano sabotaggi, ricatti, bugie e fughe di informazioni.

Domingo diffonde dati relativi allo stipendio di Olga per metterla in difficoltà.

Olga reagisce arrivando persino a drogare Domingo per fargli perdere il controllo.

Marco cerca invece di difendere la propria posizione mentre nasconde la relazione con Sergio.

Il team building diventa così l’esatto contrario di ciò che avrebbe dovuto essere.

Spoiler finale

L’ultima prova è una vera gara di sopravvivenza.

I dipendenti devono completare un percorso prima in bicicletta e poi in kayak.

Dopo scorrettezze e sabotaggi, è Domingo a raggiungere per primo il traguardo.

Olga ha invece un incidente durante la prova in kayak e viene aiutata proprio da alcune colleghe madri con le quali durante il ritiro aveva avuto rapporti complicati.

Sembrerebbe quindi arrivato il momento dei licenziamenti.

Ma avviene un ribaltamento.

Laura, responsabile delle Risorse Umane che per tutto il ritiro ha cercato di limitare le conseguenze più assurde delle decisioni aziendali, viene nominata direttrice.

Il posto era stato inizialmente pensato per Olga.

La prima decisione di Laura cambia completamente il risultato della competizione.

Non verrà licenziato nessuno a causa delle prove.

La nuova direttrice elimina inoltre il divieto relativo alle relazioni sentimentali tra colleghi.

Per Marco, però, arriva una conseguenza differente.

Era già stato licenziato da Pepa dopo essersi scontrato apertamente con lei, convinto anche da una falsa offerta di lavoro costruita da Olga.

Il finale modifica soprattutto il rapporto dei personaggi con la carriera.

Olga comprende di non dover dimostrare continuamente che la maternità sia incompatibile con l’ambizione professionale.

Domingo comincia invece a prendere seriamente in considerazione la pensione, ricordando le parole di Padilla sull’assurdità di trascorrere tutta la propria vita in ufficio.

Marco può finalmente vivere apertamente la relazione con Sergio.

Il team building non ha reso i dipendenti una famiglia.

Ha ottenuto però un risultato completamente diverso: ha mostrato quanto possano diventare distruttivi quando l’azienda mette deliberatamente la loro sicurezza economica gli uni contro gli altri.

Cast completo del film Grazie team

Il cast riunisce alcuni interpreti molto conosciuti della commedia spagnola, con Alexandra Jiménez, Maribel Verdú e Pedro Casablanc al centro della competizione aziendale.