Slow Horses 6 è la sesta stagione della serie tv britannica di genere spy thriller e dark comedy, disponibile dal 16 settembre 2026 su Apple TV. La nuova stagione è composta da 6 episodi, distribuiti con cadenza settimanale fino al 21 ottobre 2026, ed è tratta dai romanzi Joe Country e Slough House di Mick Herron.

Protagonista assoluto rimane Gary Oldman nel ruolo di Jackson Lamb, il trasandato, cinico e brillantissimo responsabile degli agenti relegati alla Slough House. La sesta stagione segna inoltre un ritorno particolarmente importante: Olivia Cooke riprende il ruolo di Sidonie “Sid” Baker, creduta morta dopo gli eventi della prima stagione.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Slow Horses 6

La sesta stagione di Slow Horses prosegue l’adattamento della saga letteraria Slough House scritta da Mick Herron. Per la prima volta una singola stagione combina elementi provenienti da due romanzi della serie, Joe Country e Slough House.

La regia dei sei episodi è affidata a Saul Metzstein.

Tra i produttori esecutivi figurano Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Douglas Urbanski, Gail Mutrux, Will Smith e Graham Yost.

Gary Oldman torna nel ruolo di Jackson Lamb, capo della Slough House. Dietro l’aspetto trasandato, il carattere irritante e un comportamento volutamente sgradevole si nasconde uno degli agenti più esperti dell’intelligence britannica.

Jack Lowden interpreta ancora River Cartwright, mentre Kristin Scott Thomas torna come Diana Taverner, ormai sempre più coinvolta nei pericolosi giochi di potere dell’MI5.

La grande sorpresa è rappresentata da Olivia Cooke. L’attrice torna infatti nel ruolo di Sidonie “Sid” Baker, personaggio che non compariva dalla prima stagione.

Dove è stata girata?

Slow Horses 6 è stata girata principalmente a Londra e in altre località dell’Inghilterra.

La capitale britannica continua a essere uno degli elementi fondamentali dell’identità visiva della serie.

Tra le location più riconoscibili dell’intera produzione c’è il Barbican Estate, il grande complesso brutalista londinese utilizzato come scenario per numerose sequenze.

La Slough House è invece collocata nella finzione in Aldersgate Street. Gli esterni dell’edificio sono stati tradizionalmente ricreati utilizzando una struttura situata nella zona di Farringdon, mentre gli interni vengono realizzati in set appositamente costruiti.

Le riprese utilizzano inoltre strade, uffici, stazioni e quartieri londinesi per costruire il contrasto tra il prestigioso mondo ufficiale dell’MI5 e gli ambienti decisamente meno eleganti nei quali sono costretti a lavorare gli agenti di Jackson Lamb.

Trama della serie tv Slow Horses 6

Gli agenti della Slough House sono sopravvissuti ancora una volta a una crisi che avrebbe potuto distruggere l’MI5.

Ma per Jackson Lamb e la sua squadra non esiste praticamente mai un periodo di tranquillità.

La nuova vicenda comincia quando i cosiddetti Slow Horses scoprono di essere diventati bersagli.

Qualcuno li sta cercando.

E questa volta non si tratta semplicemente di un’organizzazione criminale che gli agenti hanno incontrato durante una missione.

Dietro la caccia potrebbe esserci qualcosa di molto più vicino al cuore dell’intelligence britannica.

Diana Taverner trascina infatti la squadra all’interno di un pericolosissimo gioco di vendetta e ritorsione.

River Cartwright deve ancora fare i conti con le conseguenze degli eventi che hanno segnato la sua famiglia.

Il rapporto con il nonno David Cartwright, figura fondamentale nella sua formazione, continua a influenzare profondamente le sue decisioni.

Ma una delle svolte più sorprendenti riguarda Sidonie Baker.

Sid era stata colpita alla testa durante la prima stagione e tutto lasciava pensare che fosse morta.

In realtà è sopravvissuta.

Il suo ritorno apre inevitabilmente numerose domande.

Perché la sua sopravvivenza è stata nascosta?

Chi sapeva che Sid fosse ancora viva?

E soprattutto perché torna proprio nel momento in cui qualcuno sta cercando di eliminare gli agenti della Slough House?

La situazione diventa ancora più pericolosa con il ritorno di Frank Harkness, interpretato da Hugo Weaving.

L’ex agente della CIA conosce perfettamente i meccanismi dell’intelligence e ha già dimostrato di essere disposto a utilizzare qualsiasi mezzo pur di raggiungere i propri obiettivi.

Jackson Lamb comprende progressivamente che la squadra non sta affrontando semplicemente una nuova operazione.

Qualcuno vuole cancellare gli Slow Horses.

Lamb deve quindi fare ciò che sa fare meglio: fingere di non preoccuparsi minimamente delle persone che lavorano per lui mentre prepara ogni possibile strategia per mantenerle in vita.

Spoiler finale

La sesta stagione di Slow Horses debutta su Apple TV il 16 settembre 2026 con il primo episodio.

I successivi cinque episodi vengono pubblicati settimanalmente, mentre il finale di stagione è previsto per il 21 ottobre 2026.

Al momento della preparazione di questo articolo, quindi, il finale di Slow Horses 6 non è ancora disponibile.

Non sarebbe corretto utilizzare gli eventi dei romanzi di Mick Herron per presentare come certo l’epilogo televisivo.

La serie ha infatti già dimostrato di modificare personaggi, tempi e dinamiche rispetto ai libri.

È confermato che il grande mistero della stagione coinvolge il ritorno di Sid Baker, la caccia agli agenti della Slough House e il ruolo di Diana Taverner nel pericoloso gioco di ritorsioni che mette tutti in pericolo.

Resta invece da scoprire chi sopravviverà.

La presenza di Frank Harkness aggiunge un ulteriore elemento di tensione, soprattutto per River Cartwright.

Il ritorno di Sid dovrà inoltre chiarire finalmente come sia riuscita a sopravvivere alla sparatoria della prima stagione e perché la verità sia rimasta nascosta per così tanto tempo.

L’epilogo completo potrà essere raccontato dopo il 21 ottobre, quando Apple TV avrà distribuito il sesto e ultimo episodio.

Cast completo della serie tv Slow Horses 6

Gary Oldman guida ancora il cast nel ruolo di Jackson Lamb. Tornano i principali agenti della Slough House insieme a Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce e Hugo Weaving. La novità più importante è il ritorno di Olivia Cooke come Sid Baker, mentre Lenny Rush entra nel cast della sesta stagione.