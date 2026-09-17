Giovedì 17 settembre continua, su Real Time, la nuova edizione di La Clinica della Pelle. Il format è proposto dalle ore 22:40 circa.

La Clinica della Pelle 17 settembre, una nuova sfida per la dottoressa Emma Craythorne

La Clinica della Pelle è il titolo italiano del programma The Bad Skin Clinic, originario della Gran Bretagna e che segue i casi clinici della dottoressa Emma Craythorne. Si tratta di una delle professoresse dell’Istituto di Dermatologia dell’Ospedale Saint Thomas di Londra, che in ogni appuntamento accoglie un paziente. Quest’ultimo racconta la sua storia, mostra il problema che l’affligge da tempo e si affida alle cure della dottoressa per risolvere definitivamente il problema.

Le puntate hanno una durata di circa un’ora e sono proposte su Real Time con cadenza settimanale, nel prime time del giovedì. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+, dove sono resi disponibili subito dopo la fine della loro messa in onda televisiva.

La storia di Stuart

Il paziente al centro della puntata del 17 settembre de La Clinica della Pelle si chiama Stuart. Si tratta di un uomo che da tempo deve affrontare un problema di salute che ha colpito il suo naso, che appare visibilmente ingrossato e con una colorazione tendente al violaceo. Con il passare del tempo la sua condizione è peggiorata progressivamente, manifestando dal naso delle perdite di pus.

Stuart, come racconta nella puntata de La Clinica della Pelle, ha non pochi problemi di natura fisica dovuti al suo naso. Il rigonfiamento del naso, infatti, sta rendendo molto difficili le attività più banali della vita quotidiana, compresa la regolare respirazione. Pesanti anche le ripercussioni dal punto di vista psicologico: il naso lo rende profondamente insicuro e incide sulla sua autostima, al punto da evitare di mostrarsi in pubblico.

La Clinica della Pelle 17 settembre, l’intervento della dottoressa

Stuart, durante La Clinica della Pelle del 17 settembre, raggiunge a Londra la dottoressa Craythorne con la speranza di poter risolvere una volta per tutte il problema. La professionista, dopo aver visitato il paziente, è riuscita, per la prima volta, a diagnosticare il suo problema: si tratta di rinofima, una forma grave e avanzata di rosacea, malattia cronica infiammatoria della pelle.

Per risolvere definitivamente il problema, la dermatologa Emma Craythorne sceglie di sottoporre Stuart a una delicata operazione chirurgica. Al termina dell’appuntamento sono mostrati i risultati dell’intervento ed è svelato se il paziente è riuscito, finalmente, a risolvere il suo problema.