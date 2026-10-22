Nobody Wants This 3 è la terza stagione della serie tv romantica e comedy creata da Erin Foster, disponibile su Netflix dal 22 ottobre 2026. La stagione comprende 10 episodi, pubblicati insieme. I protagonisti sono Kristen Bell e Adam Brody, interpreti della podcaster Joanne e del rabbino Noah Roklov.

La nuova stagione prosegue una relazione che ha già superato ostacoli familiari, culturali e religiosi. Dopo aver scelto di restare insieme, Joanne e Noah affrontano la convivenza e il percorso di lei verso l’ebraismo. Il cambiamento coinvolge anche fratelli, genitori e amici, costretti a ridefinire il proprio equilibrio mentre la coppia centrale cerca una quotidianità condivisa.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Nobody Wants This 3

La serie è prodotta da 20th Television. Jenni Konner e Bruce Eric Kaplan sono gli showrunner della terza stagione, mentre la creatrice Erin Foster partecipa alla produzione esecutiva insieme, fra gli altri, a Kristen Bell, Steven Levitan, Sara Foster, Danielle Stokdyk, Jeff Morton e Nora Silver. La storia nasce liberamente dalle esperienze personali della sua autrice, trasformate in una commedia corale.

Kristen Bell interpreta Joanne, abituata a esprimersi senza filtri nel podcast condotto con la sorella. Adam Brody è Noah, che deve conciliare la dimensione privata con il proprio ruolo religioso. Justine Lupe interpreta Morgan, Timothy Simons è Sasha e Jackie Tohn interpreta Esther. La terza stagione mantiene al centro questi cinque personaggi, ma amplia il gruppo attraverso nuove presenze legate alla conversione e agli appuntamenti sentimentali.

Dove è girata Nobody Wants This 3

Nobody Wants This è ambientata e girata a Los Angeles, in California. Anche la produzione della terza stagione è rimasta nella città, proseguendo la scelta di usare il paesaggio urbano come parte riconoscibile della vita dei protagonisti. Case, locali e strade accompagnano le conversazioni e gli incontri, dando alla commedia un contesto preciso.

Nel corso della serie sono stati utilizzati quartieri come Los Feliz e Hancock Park e luoghi reali quali il Sinai Temple e l’area museale di Miracle Mile. Questi riferimenti appartengono alla geografia complessiva delle stagioni precedenti; il nuovo capitolo conserva Los Angeles come sede delle riprese. La città mette in contatto comunità religiose, attività creative e una vita sociale nella quale lavoro e relazioni finiscono spesso per sovrapporsi.

Trama di Nobody Wants This 3

Joanne e Noah iniziano la nuova stagione dopo aver ribadito la volontà di stare insieme. Il problema non consiste più soltanto nel decidere se la relazione possa funzionare. La convivenza rende concrete le differenze e impone di trasformare le dichiarazioni d’amore in abitudini, accordi e responsabilità quotidiane.

Il percorso di Joanne verso l’ebraismo introduce un ambiente diverso dalla cerchia familiare di Noah. La donna frequenta un corso guidato dalla rabbina Eden, una figura accogliente e anticonvenzionale. Fra i partecipanti incontra Sebastien, che diventa un suo rivale, e Amber, particolarmente interessata alla possibilità di trovare un marito ebreo.

La presenza di queste persone allarga il confronto oltre la coppia. Joanne deve capire quale significato attribuire alla scelta religiosa, separando la propria ricerca personale dal desiderio di essere accettata dagli altri. Per Noah il passaggio richiede a sua volta attenzione: accompagnarla non equivale a stabilire al suo posto come debba sentirsi.

Morgan cerca intanto una maggiore autonomia. Il podcast apre opportunità professionali e le permette di immaginare un’identità che non dipenda esclusivamente dal rapporto con la sorella. Il successo introduce però anche una forma di competizione, proprio mentre Joanne investe energie nella costruzione della vita con Noah.

Sasha ed Esther affrontano le conseguenze della separazione e tornano a confrontarsi con gli appuntamenti. La loro crisi modifica gli equilibri del gruppo e rende più delicata la vicinanza fra Sasha e Morgan. Una confidenza consolidata può assumere un significato nuovo quando cambiano le condizioni nelle quali era nata.

Nobody Wants This 3: anticipazioni sui nuovi equilibri

La terza stagione sviluppa soprattutto il passaggio dall’innamoramento alla costruzione di una relazione stabile. La conversione di Joanne, la convivenza e le pressioni delle famiglie procedono insieme alle scelte professionali di Morgan e alla nuova situazione di Sasha ed Esther. Sono queste le linee narrative che definiscono il capitolo.

Il percorso conserva il tono della commedia romantica, ma distribuisce le tensioni su più rapporti. Anche i nuovi personaggi hanno una funzione concreta: Eden accompagna l’apprendimento religioso, mentre gli incontri di Sasha e le nuove conoscenze di Morgan introducono possibilità esterne alla cerchia abituale. Il tema comune è la capacità di cambiare senza chiedere alle persone amate di restare ferme.

Cast di Nobody Wants This 3