Giovedì 22 ottobre parte la nuova edizione di Splendida Cornice. Lo show, che mischia cultura e intrattenimento, è proposto su Rai 3 dalle ore 21:15 circa.

Splendida Cornice 22 ottobre, Geppi Cucciari al timone del programma

Splendida Cornice, produzione di Rai Cultura in collaborazione con ITV Movie, società del gruppo Banijay, è guidato come sempre da Geppi Cucciari, padrona di casa sin dalla prima edizione. Lo show torna in programmazione dopo l’enorme successo ottenuto nella passata edizione, che con una share media del 6,03% è risultata essere la più vista di sempre per la trasmissione.

Grande protagonista del programma è il pubblico in studio, che ha la possibilità, in ogni puntata, di dialogare con i cosiddetti competenti. In tale ruolo ci sono Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana, il linguista Giuseppe Antonelli, l’avvocata civilista Ester Viola e la psicologa Ilaria Albano. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono visibili in streaming e on demand su RaiPlay.

Gli ospiti della prima puntata

La prima puntata stagionale di Splendida Cornice, in onda il 22 ottobre, apre con una intervista esclusiva a Navanethem Pillay, di recente nominata Premio Nobel per la Pace 2026. La giurista sudafricana, già Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani, si collega dall’Aia. Altro ospite internazionale è Rick Astley, cantante britannico che si esibisce, insieme a Cucciari, sulle note della sua Never Gonna Give You Up, successo del 1987 conosciuto anche dalle nuove generazioni.

Il filo conduttore della prima puntata di Splendida Cornice è Rai 3 Pride, con la sigla che trasforma Chissà se va in Chissà se c’è Raitre. Per esplorare questo tema, la conduttrice dialoga con Carlo Lucarelli, in onda sulla terza rete con Misteri dimenticati – Blu Notte, Massimo Gramellini in libreria con Beato il popolo che ha bisogno di eroi, il conduttore Alessandro Greco, il volto di Un Giorno in Pretura Roberta Petrelluzzi e il giornalista Edoardo Camurri. In collegamento dalla Francia, per lanciare il libro Come un cavallo appeso al soffitto, partecipa Nicolas Ballario.

Nell’appuntamento c’è spazio, infine, per la performance di Maria Celeste Losa, ballerina del Teatro alla Scala, affiancata dalla violinista Maria Press.

Splendida Cornice 22 ottobre, il cast fisso

Nella nuova edizione di Splendida Cornice al fianco di Geppi Cucciari c’è un cast fisso di ospiti. In tale elenco figurano Andrea Maggi, che cura la supervisione ortografica, e Alessandro Arcodia con i reportage d’arte. Spazio, inoltre, alle incursioni di Roberto Mercadini. L’accompagnamento musicale è curato dalla band di Nicola “Ballo” Balestri. Il gruppo è formato alla chitarra da Davide Angelica, alla batteria da Tommaso Ruggiero e alla tastiera e al clarinetto da Daniele D’Alessandro.