Domenica 1° novembre, su Rai 2, va in onda un nuovo appuntamento di La Domenica Sportiva Pomeriggio. La trasmissione, fra le novità stagionali dell’offerta Rai Sport, è proposta dalle ore 16:30 circa.

La Domenica Sportiva Pomeriggio 1° novembre, cambia la programmazione tv

Rispetto ai primi appuntamenti dell’edizione, La Domenica Sportiva Pomeriggio ha avuto un netto cambio nella programmazione tv. Il format, rigorosamente in onda in diretta, prende il via non più alle 14:00 ma alle 16:30 circa. Di conseguenza varia la durata della puntata, che nella giornata odierna prosegue per circa 90 minuti, terminando intorno alle ore 18:05, quando cede la linea al TG2 Dossier. Il programma, oltre che in televisione sulla seconda rete, è fruibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Gli ascolti

Non cambia il duo di conduttori protagonisti de La Domenica Sportiva Pomeriggio. Al timone del programma, infatti, è presente in primis da Gianluca Semprini, giornalista che quest’anno ha fatto il suo ritorno nel genere dell’approfondimento sportivo, e Francesca Spaziani Testa, che invece ha alle spalle una lunghissima carriera nei vari programmi di Rai Sport, fra cui l’approfondimento Italia Chiama America proposto in estate durante i Mondiali di calcio.

Continuano a non essere eccezionali gli ascolti. Il programma, lo scorso 25 ottobre, ha avuto una durata di circa un’ora, essendo nei palinsesti dalle 17:00 alle 18:00 circa, ed ha tenuto compagnia a un totale di 363 mila spettatori, con una share che ha toccato il 3,3%.

La Domenica Sportiva Pomeriggio 1° novembre, i temi

Durante La Domenica Sportiva Pomeriggio del 1° novembre è dato spazio ai talk dedicati ai principali accadimenti sportivi della giornata. Protagonista, in primis, il calcio, con il risultato del derby di Milano che ha avuto come vincitore il Milan, che è riuscito a sconfiggere per 3 a 1 l’Inter di Christian Chivu. La trasmissione, poi, analizza i risultati delle partite delle 15:00 e fra le protagoniste c’è la Lazio, che contro il Cagliari ha la possibilità di ottenere il primo posto in solitaria in Serie A.

Ma l’evento sportivo più atteso della giornata è, senza dubbio, il Gran Premio del Messico di Formula 1. Il pilota italiano Kimi Antonelli, infatti, in caso di vittoria diventerebbe ufficialmente il campione del mondo. Ad arricchire i dibattiti in studio vi sono diversi ospiti, alcuni dei quali nel cast fisso della trasmissione, fra cui l’ex portiere Stefano Sorrentino. Previste, inoltre, delle interviste, oltre che dei servizi riguardanti i principali accadimenti della settimana.