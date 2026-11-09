Delitti e misteri a Gibsons torna lunedì 9 novembre su Giallo con Preoccupazioni familiari e Dormi mentre canto, settimo e ottavo episodio della prima stagione. I titoli originali sono Family Concerns e Sleep While I Sing. Le due puntate concludono la stagione del poliziesco canadese Murder in a Small Town, iniziata nel 2024.

Karl Alberg deve capire se due morti sulle quali sta indagando abbiano davvero lo stesso responsabile. Il ritrovamento di una donna senza documenti porta la squadra a cercare precedenti fuori da Gibsons. Intanto Cassandra Lee conosce una persona che può aiutare a ricostruire il volto della vittima, e il caso raggiunge l’ambiente scolastico frequentato da Holly, la figlia di Karl.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Delitti e misteri a Gibsons

Entrambi gli episodi sono diretti da Milan Cheylov e scritti da Ian Weir, che ha sviluppato la serie a partire dai romanzi di L.R. Wright sul detective Karl Alberg. La produzione coinvolge Sepia Films e Soapbox Productions, con Fox Entertainment e Future Shack Entertainment.

Rossif Sutherland interpreta Alberg, capo della polizia locale, e Kristin Kreuk è Cassandra Lee, la bibliotecaria. In queste puntate Noah Reid è Tommy Cummins, insegnante di arte a cui viene chiesto di disegnare un ritratto della donna sconosciuta. Lucas Bryant interpreta Roger Galbraith, un conoscente di Cassandra. Le due figure entrano nell’indagine per ragioni diverse, e Alberg deve capire quale legame con la vittima sia rilevante.

Dove è girata Delitti e misteri a Gibsons

La prima stagione è stata girata a Gibsons, sulla Sunshine Coast della Columbia Britannica, in Canada. Il paese dà il nome alla versione italiana e coincide con il luogo in cui si svolge la storia. Una delle location ricorrenti è Molly’s Reach, il locale di School Road affacciato sul porto. Nel settimo episodio è uno dei luoghi in cui Holly e Devon si incontrano. Gli spazi pubblici del paese e il bosco in cui viene scoperto il corpo della donna appartengono a due facce molto diverse del racconto.

Trama di Delitti e misteri a Gibsons – episodi 7 e 8

In Preoccupazioni familiari il cane di un residente trova il corpo di una donna nel bosco. La posizione del cadavere fa pensare a una composizione voluta. Alberg deve anche occuparsi della morte di Janice, un caso sul quale Gus Cooper si attribuisce la responsabilità. I riscontri materiali sulla direzione del colpo portano però Karl a dubitare della confessione. Gus sta proteggendo la figlia Kat Cooper, che alla fine si presenta alla polizia dopo lo scontro con Janice.

Per identificare la donna del bosco, Cassandra indica a Karl Tommy Cummins, che insegna arte nella scuola di Holly. Cummins esegue il ritratto mentre Edwina Yen ricorda un delitto con caratteristiche simili. La morte di Janice ha una spiegazione a sé, ma quella della sconosciuta apre una pista su altre vittime.

In Dormi mentre canto la diffusione del ritratto permette di identificare la donna come Sally Dublin. Roger Galbraith attira l’attenzione degli investigatori e chiede a Cassandra di coprirlo. Lei informa Karl. Le riprese di sorveglianza sembrano confermare i sospetti, finché la squadra scopre che la donna inquadrata insieme a Roger è sua sorella.

Come finisce Delitti e misteri a Gibsons – episodi 7 e 8: il finale spiegato

Il confronto tra le foto del ritrovamento e il lavoro esposto nella galleria permette a Karl di individuare il vero responsabile, Tommy Cummins. L’insegnante prende in ostaggio Devon Travis e la minaccia con un coltello. La squadra interviene, Devon viene liberata e Cummins finisce in custodia.

Cassandra decide di candidarsi al consiglio comunale. Nel confronto conclusivo con Karl, i due ritrovano un’intesa e scelgono di riprendere il loro rapporto senza forzare i tempi.

Cast di Delitti e misteri a Gibsons