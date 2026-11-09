Netflix ha annunciato l’uscita di una nuova serie tv originale italiana. Si tratta di The Label, produzione che si concentra sul mondo dell’industria musicale.

The Label, le riprese durate oltre tre mesi

La serie tv The Label è una realizzazione originale della Be Water Film, che ha lavorato per conto di Netflix.

Ad oggi non è nota la data nella quale la piattaforma streaming rilascerà il titolo. Quel che è certo è che la regia è affidata a Luca Miniero, che in passato ha già presenziato dietro la macchina da presa di produzioni come La Preside, Noi del Rione Sanità e Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 2. La sceneggiatura, invece, è firmata da Giacomo Bendotti, Stefano Bises e Davide Serino.

Le riprese sono durate poco più di tre mesi e hanno interessato Milano, Roma e Sanremo, toccando location iconiche come il Casinò di Sanremo e il Teatro Ariston.

The Label, la trama

Al centro di The Label, come detto, c’è il mondo dell’industria musicale. L’intera trama della produzione, infatti, verte intorno a una storica e prestigiosa etichetta discografica musicale italiana, con una lunga storia alle spalle. La società è stata fondata negli anni ’60, ma di recente è entrata in una profonda crisi finanziaria a causa della quale rischia il fallimento.

La situazione, fortemente complessa, è resa ancora più grave dalla presenza di Ade, fondatore brillante ma con un carattere poco incline alla mediazione, che non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Appena sotto di lui, nelle gerarchie della società, c’è il figlio Carlo, che sente il dovere di portare avanti la tradizione di famiglia e che è continuamente sotto pressione per i debiti.

Spoiler finale

L’etichetta discografica, in The Label, ha bisogno, per sopravvivere, di trovare un brano o un artista di enorme successo, in grado di riportare attenzione e liquidità. Chi crede di poter salvare l’etichetta è la giovane nipote Celeste, convinta della necessità di mettere al centro i nuovi generi musicali di maggior tendenza. Tuttavia, deve fare i conti con le resistenze di Carlo e, soprattutto, di Ade.

The Label, il cast

Il cast di The Label è formato, in primis, da Christian De Sica, che interpreta Ade e che torna a lavorare per Netflix dopo i film Natale a tutti i costi e il sequel Ricchi a tutti i costi. Al suo fianco c’è Claudio Santamaria (Il Nibbio, Lo chiamavano Jeeg Robot), che presta il volto a Carlo. Per interpretare Celeste, invece, è presente Sofia Conti (Diva Futura, Cinque Secondi). Infine è prevista la partecipazione di altre attrici, fra cui Ornella Muti e Cristiana Capotondi.