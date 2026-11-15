Delitto in Galizia è una miniserie drammatica spagnola del 2026, disponibile dal 13 novembre su Netflix. Il titolo originale è El crimen de Pazos, mentre quello internazionale è Murder in Galicia. I tre episodi ricostruiscono un’indagine ispirata al caso di Isabel Fuentes, aggredita e poi uccisa dal marito nel 2015.

Tristán Ulloa interpreta Elías Lago, un sergente della Guardia Civil che sospetta del coniuge della vittima fin dalle prime verifiche. Il racconto segue il tentativo di dimostrare la responsabilità dell’uomo e di proteggere una donna che, dopo essere sopravvissuta all’aggressione domestica, rimane esposta al pericolo.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Delitto in Galizia

La regia è di Carlos Sedes. La sceneggiatura è firmata da Ramón Campos, David Orea Arribas, Curro Serrano e Gema R. Neira. Produce Bambú Producciones, con Ramón Campos come produttore esecutivo. La fotografia è di Carlos Garcés.

Tristán Ulloa interpreta Elías e Miguel Borines è Aniceto Rodríguez Caneiro. Luisa Merelas interpreta Irene Freire, personaggio ispirato alla vittima reale. Carlos Blanco è Turrientes, detto Turri, e Fer Fraga interpreta Barreiro, il giovane agente della squadra.

La miniserie adotta il punto di osservazione di chi cerca di prevenire un secondo crimine. Le interrogazioni, le prove e le richieste alla magistratura rendono visibile la distanza fra un sospetto investigativo e le misure necessarie a tutelare una persona. Il tempo trascorso fra queste fasi diventa il principale elemento di tensione.

Dove è girata Delitto in Galizia

Le riprese sono state realizzate in Galizia, utilizzando varie località della provincia di A Coruña. Fra i luoghi documentati figurano Betanzos, Orto nel comune di Abegondo e Guísamo nel comune di Bergondo. La lavorazione ha interessato il centro storico e altri ambienti urbani della zona.

Ad A Coruña la produzione ha girato anche nella sala studio dell’Universidade da Coruña, nel campus di Riazor, nel novembre 2025. Il caso che ispira la serie appartiene invece a Pazos, nel territorio di Verín, e all’ospedale di Ourense. I luoghi utilizzati dalla troupe contribuiscono alla ricostruzione di questi diversi spazi della storia.

Trama di Delitto in Galizia

Aniceto chiama i vicini e sostiene che alcuni ladri siano entrati in casa e abbiano aggredito Irene. La donna viene ricoverata in condizioni gravissime. Elías e Barreiro iniziano gli accertamenti, ma il racconto del marito presenta contraddizioni difficili da ignorare.

Le condizioni della stanza, le tracce sull’arma e l’assenza di un vero bottino mettono in crisi l’ipotesi della rapina. Elías sospetta una violenza all’interno della coppia e chiede che la situazione venga trattata come un pericolo ancora attuale. L’immagine di Aniceto come vicino tranquillo rende però più difficile far accettare questa lettura.

Irene supera la fase iniziale dell’emergenza e viene trasferita in reparto. Le richieste di protezione non producono il risultato sperato. Aniceto riesce a raggiungerla in ospedale e la uccide con un coltello, prima di rivolgere l’arma contro sé stesso.

Il secondo attacco modifica anche la posizione di Elías. Il sergente deve fare i conti con la morte che aveva cercato di impedire e con le conseguenze del conflitto aperto con chi ha respinto le sue richieste.

Come finisce Delitto in Galizia: il finale spiegato

Aniceto sopravvive e viene processato. Elías viene allontanato dal servizio attraverso un congedo legato al suo stato psicologico. Dopo il proscioglimento della giudice dalle responsabilità contestate, consegna le copie degli atti all’avvocata della famiglia e si offre come testimone.

Il processo si conclude con la condanna di Aniceto a 31 anni. La testimonianza di Elías richiama il nome di Irene e il dovere di conservarne la memoria. La serie termina con le proteste contro la violenza sulle donne e le informazioni sulle conseguenze del caso, fra cui il pensionamento anticipato del sergente.

L’epilogo riguarda quindi anche la mancata protezione della vittima. La condanna identifica il responsabile dell’omicidio, ma non restituisce la possibilità di intervenire che era esistita fra il primo attacco e il secondo.

Cast di Delitto in Galizia