Ludwig 2 è la seconda stagione della serie tv britannica con David Mitchell e Anna Maxwell Martin, in prima visione italiana da domenica 8 novembre 2026 su Giallo. I sei episodi sono distribuiti in tre serate, con due casi a settimana fino al 22 novembre. John Taylor torna a lavorare con la polizia di Cambridge, questa volta con un incarico ufficiale da consulente sulle scene del crimine.

Nella prima stagione il creatore di enigmi si era spacciato per il gemello James per indagare sulla sua scomparsa. Adesso i colleghi lo conoscono come John. L’accesso alla squadra gli permette di risolvere nuovi delitti, mentre la ricerca privata del fratello continua insieme a Lucy, moglie di James, e al figlio Henry.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Ludwig 2

La serie è scritta da Mark Brotherhood. George Kane dirige i primi tre episodi e Stella Corradi firma gli ultimi tre. La produzione è di Big Talk Studios con That Mitchell And Webb Company, in coproduzione con BritBox e ZDF per la BBC. La seconda stagione ha debuttato nel Regno Unito nell’agosto 2026.

David Mitchell interpreta entrambi i gemelli Taylor. Anna Maxwell Martin torna come Lucy Betts-Taylor e Dipo Ola come Russell Carter. Tra i nuovi personaggi figurano la parlamentare Joanne Kemper, interpretata da Sian Clifford, e il direttore del giornale locale Gareth Fisher, interpretato da Mark Bonnar. Il giornale offre a Lucy un punto d’appoggio per seguire una pista che coinvolge persone vicine alla polizia.

Dove è girata Ludwig 2

La vicenda si svolge a Cambridge e la produzione ha utilizzato la città insieme a diverse località inglesi. Il teatro del primo episodio è il Theatre Royal Windsor, nel Berkshire, mentre il matrimonio del secondo è stato girato a North Mymms Park, nell’Hertfordshire. Parte della lavorazione si è svolta anche ad Ham, nel distretto londinese di Richmond upon Thames, tra ottobre e novembre 2025. Questi luoghi ospitano casi che dipendono dalla disposizione degli spazi, dalla visuale dei testimoni e dalla possibilità di ricostruire un percorso.

Trama di Ludwig 2

John riprende a esaminare i documenti di Roger Sinclair, nella speranza di capire che cosa abbia provocato la morte dell’uomo e la fuga di James. La pista lo porta verso Joanne Kemper. Nel frattempo il suo primo incarico ufficiale si apre con una morte in teatro e due confessioni che complicano la ricostruzione. La presenza della parlamentare fra gli spettatori mette a contatto l’indagine della squadra e quella che John conduce per conto proprio.

Nel secondo episodio, durante un ricevimento di nozze, un intruso muore in una sala piena di invitati. Le testimonianze abbondano e John fatica a stabilire quali movimenti contino davvero. La difficoltà sta nel separare ciò che tutti credono di aver osservato dal momento effettivo dell’aggressione. Nelle settimane successive la squadra affronta altri casi, fra cui un delitto che ruota intorno alle telecamere di sorveglianza e uno legato allo snooker. Intanto Lucy e John seguono il filo che unisce Sinclair, Kemper e il capo della polizia Ronan Ziegler.

Come finisce Ludwig 2: il finale spiegato

Il finale chiarisce la morte di Ronan Ziegler. John e Lucy ricostruiscono che si è tolto la vita dopo aver appreso, decifrando una lettera di James, che sua figlia Mandy stava cercando di consegnare le prove dei suoi insabbiamenti. Ziegler ha usato la pistola di Kemper e ha fatto coincidere il gesto con la visita della parlamentare, lasciando indizi per far ricadere la colpa su di lei.

Kemper resta in libertà e James non torna a casa. John, Lucy e Henry si riuniscono con Russell, Ethan, Caitlin e Gareth nella redazione del Cambridge Advertiser. Il gruppo decide di proseguire l’indagine su Kemper, che continua a godere di appoggio politico. La soluzione del caso Ziegler dà alla squadra un quadro più chiaro di ciò che James aveva scoperto.

Cast di Ludwig 2