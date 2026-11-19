The Altruists è una miniserie drammatica statunitense del 2026, disponibile dal 19 novembre su Netflix. Gli otto episodi raccontano l’ascesa e il crollo di FTX attraverso il rapporto fra Sam Bankman-Fried e Caroline Ellison. Anthony Boyle e Julia Garner interpretano i due protagonisti dello scandalo finanziario.

La storia parte dalle ambizioni di due giovani convinti di poter cambiare il mondo grazie al denaro. L’incontro fra ideali, desiderio e potere li conduce al centro di un sistema nel quale le decisioni private hanno conseguenze enormi. Il racconto affronta la crisi delle criptovalute attraverso la dimensione umana di chi ne ha alimentato le promesse.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Altruists

Il progetto è stato creato da Graham Moore, che condivide con Jacqueline Hoyt gli incarichi di showrunner, sceneggiatore e produttore esecutivo. James Ponsoldt dirige il primo episodio. La produzione coinvolge Higher Ground e Vox Media Studios, con un lavoro ispirato alle inchieste di New York Magazine.

Fra i produttori esecutivi figurano anche Julia Garner, Scoop Wasserstein, Tonia Davis, Lauren Morelli, Vinnie Malhotra e Jessie Dicovitsky. La struttura è quella di una miniserie: il percorso di FTX costituisce un arco narrativo unitario, distribuito in otto capitoli.

Il cast comprende Alex Lawther come Sam Trabucco, Karan Soni come Nishad Singh ed Eugene Young come Gary Wang. Sono figure del gruppo che accompagna la crescita delle società. I legami professionali si intrecciano a quelli personali, rendendo più complesso attribuire fiducia, autorità e responsabilità all’interno della squadra.

Dove è girata The Altruists

Le riprese principali si sono svolte a Vancouver, nella Columbia Britannica, nel 2025. La lavorazione ha coinvolto anche la Repubblica Dominicana, utilizzata per le ambientazioni caraibiche del racconto. Il percorso produttivo comprende quindi il Canada e il territorio dominicano.

Le Bahamas, fondamentali nella storia di FTX, appartengono alla geografia narrativa e non coincidono automaticamente con i luoghi delle riprese. La differenza conta soprattutto nelle sequenze delle residenze e degli uffici: gli ambienti devono restituire il contrasto fra la quotidianità dei giovani protagonisti e la scala internazionale delle operazioni finanziarie.

Trama di The Altruists

Sam Bankman-Fried costruisce la propria immagine attorno a una combinazione di talento matematico, modi informali e ambizioni smisurate. Il denaro viene presentato come uno strumento per fare del bene. Caroline Ellison condivide una parte di quel linguaggio e di quelle aspirazioni, entrando nel mondo di Alameda Research e nel rapporto con Sam.

La crescita di FTX trasforma rapidamente il loro ambiente. Un gruppo ristretto si ritrova a gestire capitali enormi, mentre il successo pubblico sembra confermare la validità di ogni scelta. La fiducia degli investitori e dei clienti alimenta un’espansione nella quale i controlli diventano una questione centrale.

Il rapporto sentimentale fra Sam e Caroline attraversa questa trasformazione. Le differenze nel modo di comunicare, i rapporti di potere e il bisogno di approvazione incidono anche sull’attività professionale. La serie utilizza la coppia come punto d’ingresso in una vicenda che coinvolge colleghi, famiglie e un’intera industria.

Quando l’impero perde solidità, la distanza fra reputazione e realtà diventa impossibile da nascondere. Le promesse di innovazione si confrontano con il denaro dei clienti e con le responsabilità di chi lo gestisce. Il crollo di FTX nel 2022 costituisce il passaggio che dà al percorso dei protagonisti il significato di una rovina pubblica e privata.

The Altruists: le anticipazioni e la storia di FTX

La miniserie affronta la caduta dei protagonisti come conseguenza di scelte compiute all’interno di una relazione e di un’impresa. Il titolo richiama l’altruismo proclamato dal loro ambiente, aprendo una domanda sul rapporto fra intenzioni dichiarate e comportamenti effettivi.

L’interesse del racconto non dipende soltanto dai meccanismi finanziari. La vicinanza fra Sam e Caroline rende visibili la difficoltà di contraddirsi, il peso delle gerarchie e la progressiva normalizzazione del rischio. La storia di FTX diventa così anche una riflessione sulla capacità di riconoscere un limite quando il successo sembra autorizzare ogni decisione.

Cast di The Altruists