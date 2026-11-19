Giovedì 19 novembre, su Giallo, prosegue Le Indagini di Roy Grace 6 con la puntata Il gioco del morto. La serie tv, appartenente al genere poliziesco, è trasmessa dalle 21:10.

Le Indagini di Roy Grace 6 Il gioco del morto, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione della sesta stagione della serie tv sono le Second Act Productions, Tall Story Pictures e Vaudeville Productions. La regia è affidata a Nirpal Bhogal, John Hay, Dan Zeff e Miranda Howard-Williams, mentre la sceneggiatura è firmata da Guy Burt, Caroline Carver ed Ed Whitmore.

I luoghi che hanno fatto da location alla produzione sono Brighton e Hove. Quella odierna è la terza e penultima puntata della sesta stagione, che giungerà alla conclusione la settimana prossima, come sempre nella prima serata del giovedì su Giallo.

Le Indagini di Roy Grace 6 Il gioco del morto, la trama

Nel corso della puntata intitolata Il gioco del morto de Le Indagini di Roy Grace, il protagonista è chiamato a indagare per risolvere un intricato caso di crimine che coinvolge un adolescente. Quest’ultimo, infatti, è stato assassinato dopo aver subito un’aggressione con un coltello.

La vittima, chiamata Chris Perkins, riaccende nel protagonista delle vecchie ferite del passato. L’indagine, come sempre, è ricca di colpi di scena e presenta non poche difficoltà per gli investigatori. Grace e Bella, infatti, in un primo momento seguono la pista del traffico di sostanze stupefacenti. Una versione, questa, che tuttavia non convince il personaggio principale.

Spoiler finale

In contemporanea, lo sforzo di Grace, nell’appuntamento Il gioco del morto, si concentra anche sulla caccia ai membri di una violenta banda di rapinatori che hanno scatenato il caos dopo aver effettuato dei furti. Ben presto, le due indagini sono destinate a incrociarsi, costringendo il protagonista ad affrontare vecchi nemici e dei segreti che credeva oramai accantonati. A peggiorare il tutto c’è una rivelazione che mette a rischio un agente della squadra di Grace.

Le Indagini di Roy Grace 6 Il gioco del morto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la terza puntata della sesta stagione di Le Indagini di Roy Grace, che è visibile giovedì 19 novembre, in prima serata su Giallo oltre che in streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.