Il caso Karen Read è una docuserie true crime del 2026, disponibile dal 23 novembre su Netflix. Il titolo originale è The Trials of Karen Read. I tre episodi ripercorrono la morte dell’agente di polizia John O’Keefe e i due processi alla sua compagna, Karen Read.

Il racconto segue una vicenda giudiziaria diventata un fenomeno mediatico. Al ritrovamento del corpo nella neve si aggiungono versioni contrapposte, contestazioni investigative e una discussione pubblica sempre più accesa. La serie ricostruisce questo percorso attraverso testimonianze, immagini del caso e materiali processuali.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Il caso Karen Read

La regia è di Danielle Johnson Cutts. La docuserie è una produzione Sandpaper Films, con Zora Kuettner come series producer. I produttori esecutivi sono Emma Tutty, Henry Singer e Susannah Price. La struttura in tre capitoli collega l’indagine iniziale alla successiva battaglia nelle aule di giustizia.

Il progetto è documentario: le persone coinvolte compaiono con la propria identità, senza un cast di attori che le interpreti. Fra le testimonianze annunciate figurano familiari di O’Keefe, persone presenti nell’abitazione quella notte, giornalisti e giurati. Il confronto fra queste prospettive costituisce una parte importante del racconto.

La pluralità delle voci permette di distinguere il lutto familiare, il lavoro degli investigatori e la lettura pubblica del processo. Una stessa informazione può assumere significati differenti per chi l’ha vissuta e per chi l’ha seguita a distanza. La serie affronta proprio lo spazio fra esperienza diretta, prove e interpretazioni.

Dove si svolge Il caso Karen Read

La vicenda è ambientata nel Massachusetts. Il luogo centrale è Canton, la cittadina nella quale John O’Keefe viene trovato fuori dall’abitazione di un collega. Il procedimento giudiziario conduce invece al tribunale di Dedham, sede delle udienze seguite anche da un pubblico molto ampio.

Canton e Dedham sono i luoghi dei fatti e del percorso processuale documentato. Le immagini del caso e delle aule non vanno confuse con location utilizzate per una ricostruzione di finzione. Il territorio acquista un peso concreto perché la vicenda coinvolge persone legate fra loro da rapporti familiari, professionali e di vicinato.

Trama di Il caso Karen Read

Il 29 gennaio 2022 John O’Keefe, agente della polizia di Boston, viene trovato privo di sensi nella neve a Canton, fuori da una casa nella quale si sono riunite altre persone dopo una serata trascorsa al bar. Portato in ospedale, viene dichiarato morto. L’attenzione degli investigatori si concentra sulla compagna Karen Read.

Secondo l’accusa, Read avrebbe colpito O’Keefe con il proprio SUV dopo aver bevuto, lasciandolo all’esterno. La difesa contesta questa ricostruzione e sostiene che la donna sia stata incastrata per coprire responsabilità altrui. Quest’ultima rimane una tesi difensiva e non diventa un fatto accertato per effetto della sua diffusione pubblica.

Il processo trasforma l’indagine in un confronto sulle prove, sulle testimonianze e sull’affidabilità delle procedure. Intorno al tribunale cresce un seguito di sostenitori, osservatori e persone convinte di possedere una spiegazione. Le piattaforme online amplificano ogni passaggio, rendendo difficile separare la cronaca dalla partecipazione emotiva.

La docuserie ripercorre questa trasformazione senza perdere il riferimento alla vittima. Le testimonianze dei familiari e di chi conosceva O’Keefe riportano l’attenzione sulla persona morta, mentre le udienze mostrano come una ricostruzione debba essere sottoposta a contestazione. Il risultato è il racconto di una comunità divisa e di un caso diventato molto più grande del suo contesto iniziale.

Come finisce Il caso Karen Read: l’esito dei due processi

Il primo processo si conclude il 1° luglio 2024 senza un verdetto unanime. La giudice dichiara il procedimento nullo per il mancato accordo della giuria. Questo passaggio non equivale a un’assoluzione: apre la strada a un nuovo dibattimento.

Il 18 giugno 2025, al termine del secondo processo, Karen Read viene assolta dall’omicidio di secondo grado, dall’omicidio colposo contestato e dall’abbandono della scena di un incidente mortale. La giuria la riconosce invece colpevole di guida in stato di ebbrezza. Per quest’ultimo reato riceve un anno di probation.

È questa la distinzione decisiva nell’esito giudiziario raccontato: le accuse legate alla morte non producono una condanna, mentre resta quella relativa alla guida. Il verdetto non identifica un altro responsabile della morte di O’Keefe. La conclusione del procedimento penale a carico di Read non trasforma quindi le ipotesi alternative in una verità giudiziaria.

Cast di Il caso Karen Read