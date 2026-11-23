Eliminators – Senza regole è un thriller d’azione britannico-statunitense del 2016, diretto da James Nunn, in onda il 23 novembre 2026 su Rai 4. Scott Adkins interpreta un ex agente federale nascosto a Londra insieme alla figlia. Il titolo originale è Eliminators.

L’irruzione di alcuni criminali nella sua abitazione distrugge l’anonimato che lo protegge. Il ritorno della sua immagine sui notiziari permette ai vecchi nemici di rintracciarlo. L’uomo deve così affrontare una caccia nella quale la propria sopravvivenza conta soprattutto come condizione per salvare la bambina.

Regia, produzione e protagonisti del film Eliminators – Senza regole

La regia è di James Nunn e la sceneggiatura è firmata da Nathan Brookes e Bobby Lee Darby. La produzione coinvolge WWE Studios e Tea Shop & Film Company. Fra i produttori figurano James Harris, Mark Lane e Michael J. Luisi. La distribuzione home entertainment è stata curata da Universal.

La fotografia è di Luke Bryant, il montaggio di Paul Harb e le musiche di Claude Foisy. Il film costruisce la tensione attraverso inseguimenti, scontri ravvicinati e spazi che limitano la possibilità di fuga. La preparazione fisica degli interpreti occupa un ruolo centrale nella messa in scena.

Scott Adkins interpreta Thomas McKenzie, che vive sotto il nome di Martin Parker. Stu Bennett, noto anche come Wade Barrett, è il sicario Bishop. James Cosmo interpreta Charles Cooper, mentre Daniel Caltagirone è Ray Monroe, un contatto sul quale Thomas spera di poter contare.

Dove è girato Eliminators – Senza regole

Le riprese si sono svolte a Londra, utilizzando diversi ambienti cittadini. Fra le location figurano Smithfield Market, il pub Butcher’s Hook & Cleaver e un edificio nell’area di London Bridge. La città appartiene sia alla storia sia alla lavorazione.

Una sequenza importante è ambientata sulla funivia che attraversa il Tamigi. La cabina trasforma il trasporto in una trappola sospesa, dove Thomas deve affrontare gli aggressori senza potersi allontanare. Il film alterna quindi luoghi pubblici esposti, interni temporaneamente protetti e ambienti industriali, facendo dell’orientamento nello spazio una componente della fuga.

Trama di Eliminators – Senza regole

Thomas McKenzie è un ex agente federale americano inserito in un programma di protezione. Vive a Londra con la figlia Carly dopo un’operazione sotto copertura contro Charles Cooper, trafficante d’armi e padre della donna che Thomas aveva sposato. La morte della moglie ha lasciato padre e figlia soli.

Una notte tre uomini entrano per errore nell’abitazione cercando droga. Thomas reagisce per difendere Carly e uccide gli aggressori. Ferito, viene ricoverato e trattato come un sospettato, mentre la bambina è affidata ai servizi sociali. La diffusione della notizia permette a Cooper di scoprire dove si nasconde.

Il criminale vuole eliminare Thomas e impossessarsi della nipote. Per raggiungere l’obiettivo assolda Bishop, un assassino capace di seguire spostamenti e comunicazioni con estrema rapidità. La protezione ufficiale si dimostra troppo lenta rispetto al pericolo e Thomas lascia l’ospedale per cercare Carly.

L’inseguimento attraversa la città e coinvolge Ray Monroe. Ogni rifugio dura poco, perché Bishop continua a recuperare terreno. Thomas deve difendersi senza perdere di vista la destinazione: il luogo in cui la figlia è stata portata. Il rapporto di parentela con Cooper rende inoltre il conflitto più personale di una semplice vendetta fra criminali.

Come finisce Eliminators – Senza regole: il finale spiegato

Cooper raggiunge Carly con la propria assistente Hannah e uomini armati, colpendo chi dovrebbe proteggerla. Thomas arriva e affronta nuovamente Bishop, sopravvissuto al precedente scontro. Il combattimento termina quando lo spinge contro un piccone, uccidendolo definitivamente.

Thomas raggiunge quindi la casa e uccide Hannah e Charles Cooper. L’ultimo ostacolo alla salvezza della bambina viene rimosso. Il piano del trafficante, che pretendeva di recuperare la nipote come parte della propria eredità familiare e criminale, fallisce.

Carly sopravvive e si ricongiunge al padre. La conclusione risolve il conflitto principale attraverso il recupero del loro legame. Dopo la perdita dell’anonimato e il fallimento dei rifugi intermedi, Thomas riesce a proteggerla affrontando direttamente la minaccia che li aveva costretti a nascondersi. La vittoria riguarda la possibilità di rimanere insieme, più che il ripristino della precedente identità di copertura.

Cast di Eliminators – Senza regole