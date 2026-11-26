The Body è una serie tv statunitense del 2026, disponibile su Netflix dall’11 novembre. Gli otto episodi intrecciano dramma adolescenziale, umorismo nero e orrore religioso, all’interno di una comunità sconvolta dalle conseguenze di una festa di Halloween.

La vicenda si svolge nel 2004 e ruota attorno alle Lions, la squadra di danza di una scuola cattolica. Un’iniziazione trasforma la competizione fra compagne in un patto di silenzio, mentre la ragazza rimasta in coma diventa il centro di apparizioni, preghiere e ambizioni personali.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Body

La creatrice è Quinn Shephard, impegnata anche nella sceneggiatura, nella regia e nella produzione esecutiva. Gina Gammell partecipa alla regia e alla produzione esecutiva. Fra le società coinvolte figurano The North Road Company, Ingénue Productions e Felix Culpa.

Kristina Bogic interpreta Anya Butler, capitana della squadra, mentre Geena Meszaros è Lisbeth Anderson. La costruzione del racconto accosta il desiderio di essere accettate alla paura dello scandalo: gli stessi gesti possono diventare strumenti di amicizia, ricatto oppure controllo. L’impianto richiama il cinema adolescenziale degli anni Novanta e Duemila, con particolare attenzione al rapporto fra repressione, desiderio e senso di colpa.

Dove è girata The Body

Le riprese si sono svolte in Ontario, Canada, con lavorazioni a Toronto e nell’area di Hamilton. Dundas rientra fra le località utilizzate dalla produzione. La cittadina e gli edifici scolastici canadesi contribuiscono a costruire l’ambiente della comunità americana del racconto.

La distinzione fra ambientazione e luogo delle riprese è essenziale: la scuola cattolica e il paese appartengono alla finzione, mentre la lavorazione utilizza spazi reali dell’Ontario. Corridoi, palestre, case private e ambienti religiosi sostengono un’atmosfera nella quale la sorveglianza degli adulti convive con segreti sempre più difficili da custodire.

Trama di The Body

Durante la notte di Halloween, le Lions organizzano una festa in un convento abbandonato. Fra sostanze, provocazioni e un rituale satanico inscenato per gioco, la nuova arrivata Grace Franklin viene presentata come un sacrificio simbolico, offerto in cambio di un buon risultato nelle gare.

Grace perde conoscenza. Anya e Lisbeth cercano inizialmente di portarla in ospedale, ma quando la credono morta prevale il terrore delle conseguenze. Le due riportano il corpo nella sua camera, facendo in modo che sembri essere rientrata normalmente. Grace sopravvive e rimane in coma.

Le compagne cominciano a raccontare apparizioni della ragazza. La notizia alimenta un entusiasmo religioso che supera i confini della squadra. Padre Franklin, zio di Grace, deve confrontarsi con una comunità disposta a interpretare gli eventi come segni divini, mentre gli indizi sull’assunzione di droga compromettono questa ricostruzione.

Lisbeth sfrutta il segreto condiviso per avvicinarsi ad Anya e conquistare spazio nelle Lions. Il rapporto sentimentale clandestino fra Anya ed Elise Zakaria aggiunge un’altra possibilità di ricatto. La ricerca della verità coincide così con la battaglia per decidere chi debba essere creduto e chi debba sopportare la colpa.

Come finisce The Body: il finale spiegato

Al ballo delle debuttanti, Elise comprende che Anya e Lisbeth hanno riportato Grace a casa. Anya ammette la propria responsabilità, dopo aver rischiato di lasciare che i sospetti ricadessero su Elise e Steven. Entrambi si allontanano da lei.

Lisbeth racconta invece alle compagne di aver riportato in vita Grace, trasformando l’occultamento dell’accaduto in una prova del proprio ruolo religioso. Anya raggiunge la casa dei Franklin e confessa quanto successo a Halloween, insieme alla relazione con Elise, chiedendo perdono.

Grace si risveglia e pronuncia la frase «Io sono Dio». È il colpo di scena conclusivo: la confessione porta alla luce il segreto delle ragazze, ma il risveglio riaccende immediatamente il fervore della comunità. La frase non costituisce una conferma oggettiva della natura divina di Grace: il finale mantiene deliberatamente aperta l’interpretazione soprannaturale del suo ritorno alla coscienza.

Cast di The Body