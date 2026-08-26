Luce fredda (In Cold Light) è un thriller canadese del 2025 diretto da Maxime Giroux, in onda su Sky Cinema Uno e disponibile in streaming su NOW. Protagonista è Maika Monroe nel ruolo di Ava Bly, una giovane donna appena uscita di prigione che tenta di riprendere il controllo dell’attività criminale legata alla sua famiglia. I suoi progetti vengono però sconvolti dall’omicidio del fratello.

Nel cast spiccano anche Troy Kotsur, premio Oscar per CODA – I segni del cuore, Helen Hunt e Allan Hawco. Dopo essere diventata testimone di un brutale delitto, Ava viene braccata sia dai criminali sia dalle forze dell’ordine e deve scoprire chi l’ha tradita prima che i suoi inseguitori riescano a trovarla.

Regia, produzione e protagonisti di Luce fredda

La regia di Luce fredda è firmata dal canadese Maxime Giroux, al suo primo lungometraggio in lingua inglese. La sceneggiatura è di Patrick Whistler, mentre tra i produttori figurano Yanick Létourneau e Mike MacMillan.

Maika Monroe interpreta Ava Bly, una donna cresciuta all’interno di un ambiente criminale e appena tornata in libertà dopo un periodo trascorso in carcere. Ava vorrebbe riconquistare ciò che considera suo, ma finisce rapidamente coinvolta in una situazione molto più pericolosa del previsto.

Troy Kotsur interpreta Will Bly, il padre di Ava, una figura determinante e controversa nel passato della protagonista.

Allan Hawco è invece Bob Whyte, mentre Helen Hunt interpreta Claire. Completano il gruppo principale Jesse Irving nel ruolo di Tom Bly e Patrick Sabongui in quello di Sef.

Dove è stato girato?

Luce fredda è stato girato in Canada, sfruttando soprattutto scenari urbani e paesaggi dell’Alberta.

La storia si sviluppa in un ambiente freddo e ostile, nel quale spazi industriali, strade periferiche e grandi distese aperte contribuiscono a creare la sensazione di isolamento che accompagna la fuga della protagonista.

Il paesaggio canadese non rappresenta soltanto lo sfondo della vicenda, ma contribuisce all’atmosfera cupa del thriller e alla sensazione che Ava abbia sempre meno luoghi nei quali nascondersi.

Trama del film Luce fredda

Ava Bly è appena uscita di prigione.

La donna non ha intenzione di cambiare completamente vita. Al contrario, vuole riprendere il controllo dell’attività di spaccio collegata alla propria famiglia.

Il suo passato criminale continua infatti a condizionare ogni sua scelta.

Proprio quando pensa di poter riconquistare la posizione perduta, accade qualcosa che cambia completamente la situazione.

Il fratello Tom viene assassinato davanti ai suoi occhi.

Ava diventa così una testimone estremamente scomoda.

Gli uomini responsabili dell’omicidio sanno che potrebbe identificarli e decidono di eliminarla.

Ma anche la polizia comincia a interessarsi a lei.

Ava si ritrova quindi intrappolata tra due fronti e deve fuggire mentre cerca contemporaneamente di capire perché suo fratello sia stato ucciso e chi abbia deciso di incastrarla.

Chi vuole uccidere Ava?

Più Ava cerca risposte, più comprende che l’omicidio di Tom è collegato al mondo criminale nel quale la sua famiglia è coinvolta da anni.

Il problema principale è capire di chi possa fidarsi.

Persone che apparentemente dovrebbero aiutarla sembrano nascondere informazioni, mentre vecchie alleanze cominciano a sgretolarsi.

Anche il rapporto con il padre Will Bly assume un’importanza fondamentale.

Ava è cresciuta sotto l’influenza di un uomo dominante che ha contribuito a trascinare la famiglia in un ambiente fatto di droga, violenza e rapporti costruiti sulla paura.

La morte del fratello costringe quindi la protagonista non soltanto a scappare, ma anche a confrontarsi con l’eredità lasciata dalla propria famiglia.

Spoiler finale: come finisce Luce fredda?

Nella parte conclusiva Ava comprende che per sopravvivere non può continuare semplicemente a fuggire.

Deve scoprire chi ha ordinato l’omicidio di Tom e soprattutto perché lei sia diventata un bersaglio.

Le informazioni raccolte durante la fuga portano progressivamente allo scoperto tradimenti e interessi nascosti legati all’attività criminale della famiglia Bly.

Ava arriva così alla resa dei conti con le persone che la stanno inseguendo.

Ma la sua battaglia non riguarda soltanto gli assassini del fratello. Per salvarsi deve anche decidere se continuare a vivere secondo le regole del mondo nel quale è cresciuta oppure spezzare definitivamente il legame con quel passato.

Ava riesce a sopravvivere?

Ava riesce ad arrivare alla verità sull’omicidio del fratello, ma il prezzo pagato durante la sua fuga è molto alto.

Il percorso della protagonista la costringe soprattutto a smettere di considerare il proprio passato criminale come qualcosa dal quale possa semplicemente entrare e uscire quando desidera.

La violenza che circondava la famiglia ha prodotto conseguenze inevitabili.

Il finale assume quindi anche il significato di una dolorosa presa di coscienza: Ava era uscita di prigione convinta di poter riconquistare il vecchio mondo, mentre alla fine comprende che proprio quel mondo è la ragione per cui ha perso quasi tutto.

La sopravvivenza diventa così la possibilità di scegliere finalmente una strada differente.

Cast completo del film Luce fredda