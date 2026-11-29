Sabato 28 novembre è andata in onda la nona puntata di Tu Si Que Vales 2026. Di seguito vi sveliamo quel che è accaduto durante l’appuntamento proposto, come sempre, su Canale 5.

Tu Si Que Vales 2026 nona puntata, la storia di Davide

Al timone di Tu Si Que Vales 2026 ha presenziato Elisabetta Canalis, affiancata dai veterani Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. In studio, per votare tutte le performance, è tornata la giuria formata da Luciana Littizzetto, Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Rudy Zerbi. Le loro valutazioni si sono unite a quelle della Giuria Popolare, formata da 100 spettatori capeggiati da Sabrina Ferilli.

Ad aprire la serata c’è Marcus, che ha dato vita a un esperimento al quale ha partecipato l’intero cast del format e in cui la fisica si è mischiata all’intrattenimento. A seguire lo studio ha dedicato un lungo applauso a Davide, che ha raccontato la propria storia. Nel mese di ottobre dello scorso anno, l’allora 22enne è stato picchiato e accoltellato per una rapina di 50 euro. Il giovane ha fornito la sua testimonianza, ringraziando i medici che lo hanno curato e spiegando come è tornato alla vita.

Si è cambiato decisamente tono con gli Antigravity, che hanno firmato una performance molto spettacolare fra scenografie e tecnologia, e gli Hoops Désolé, acrobati che hanno portato le loro abilità sul palco di Canale 5.

Le altre performance

Nella nona puntata di Tu Si Que Vales 2026 hanno partecipato gli artisti del gruppo Sixx Paxx. Si tratta di una compagnia di spettacolo e intrattenimento tutta al maschile che ha realizzato una performance di danza ambientata ai tempi dei pirati. Molto apprezzate, poi, le acrobazie del Duo Soma, che hanno volteggiato intorno a un palo, e le capacità da illusionista di Vanessa.

Tu Si Que Vales 2026 nona puntata, il Lip Sync

Nella nona puntata di Tu Si Que Vales 2026 si è svolta, come da tradizione, la gara del Lip Sync. La vittoria è andata a Benedetta Parodi-Sabrina Ferilli, che hanno eseguito Venus delle Bananarama. In seconda posizione ci sono Rudy Zerbi e Filippo Bisciglia, che hanno imitato Max Pezzali e Nek in Nessun rimpianto. Sul terzo gradino del podio, a pari merito, ci sono Paolo Bonolis con Giorgio Pasotti e Maria De Filippi con Alessio Sakara. I primi hanno intonato What a Wonderful World interpretando Louis Armstrong e Joey Ramone, i secondi hanno eseguito una performance in Piazza Grande imitando Renato Zero e Lucio Dalla. All’ultimo posto ci sono Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo, che hanno proposto La Bamba dei Los Lobos.

Negli ascolti, la trasmissione conferma i dati delle passate settimane. La puntata, infatti, ha tenuto compagnia a circa 3 milioni e mezzo di spettatori, con una share del 24,8%.