La nuova settimana, quella dal 3 al 7 agosto, di Far Away si annuncia ricca di scontri, gelosie e nuove verità familiari. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle **16:15** e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire i suoi protagonisti tra amori complicati, segreti e nuove tensioni.

Gli episodi porteranno al centro della scena la causa di divorzio di Alya, il confronto con l’avvocato Talat, la gelosia di Cihan, il segreto di Nare, il matrimonio di Zerrin e Demir e la tensione crescente nella villa degli Albora.

Far Away 3-7 agosto 2026 – lunedì 3 agosto 2026

La settimana si apre con Alya determinata ad andare avanti con la causa di divorzio. La donna incontra l’avvocato Talat e chiede di organizzare un confronto con Cihan ed Erol.

Durante l’incontro emerge un dettaglio delicato: Talat conosce la relazione tra Cihan e Mine. La rivelazione rischia di rendere ancora più teso il rapporto tra i due coniugi.

Far Away, trama martedì 4 agosto 2026

Cihan accompagna Alya al lavoro e si trova davanti il dottor Ugur, presente in aula come testimone a favore della donna. L’incontro accende immediatamente la gelosia dell’uomo.

Cihan invita Ugur a smettere di infastidire sua moglie, mostrando ancora una volta quanto il legame con Alya sia tutt’altro che chiuso. La causa di divorzio continua, ma i sentimenti restano confusi.

Far Away 3-7 agosto 2026 – mercoledì 5 agosto 2026

Nare continua a custodire un segreto importante: non ha ancora rivelato a Kaya che Zerrin sta per sposare Demir. Il silenzio della donna rischia di provocare nuove fratture.

Nel frattempo Mine e Ugur vanno a cena insieme. La serata prende una piega inattesa quando Mine, ubriaca, reagisce male alla confessione dell’uomo, convinto che tra loro possa nascere qualcosa.

Far Away, trama giovedì 6 agosto 2026

Nare tenta di convincere Demir a non sposare Zerrin. Per fermarlo gli rivela la verità sulla morte di Seyda, ma l’uomo non le crede.

Il confronto lascia Nare sempre più sola e preoccupata. La donna sa che quel matrimonio può avere conseguenze pesanti, ma non riesce a trovare il modo per impedire a Demir di andare avanti.

Far Away 3-7 agosto 2026 – venerdì 7 agosto 2026

Cihan porta Nare alla villa degli Albora e impone alla madre di non rivolgere più la parola a Ozkan. La sua decisione aumenta il clima di tensione in famiglia.

Mentre Alya continua a difendere la propria indipendenza, Cihan prova a controllare ogni fronte. Ma tra gelosie, bugie e vecchi segreti, la pace nella villa sembra sempre più lontana.

Dove vedere Far Away

Far Away va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 16:15.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.