La nuova settimana, quella dal 3 al 9 agosto, di La Promessa si annuncia ricca di tensioni, sparizioni e nuovi pericoli a palazzo. La soap spagnola, in onda su Rete 4 tutti i giorni alle **19:45** e il sabato anche in prima serata e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire i suoi protagonisti tra amori complicati, segreti e nuove tensioni.

Gli episodi porteranno al centro della scena la scomparsa di Catalina, le manovre di Leocadia, le paure di Martina, la decisione di Curro e Angela di lasciare il palazzo, il nuovo sistema di punizioni di Cristobal e il bacio proibito che rischia di travolgere tutti.

La Promessa 3-9 agosto 2026 – lunedì 3 agosto 2026

La settimana si apre con Curro deciso ad affrontare Cristobal. Il giovane lo accusa di aver cacciato Pia solo per separarla da Ricardo, convinto che dietro quella decisione ci sia un piano preciso.

Intanto Leocadia riferisce a Cristobal che la scomparsa di Catalina è solo l’inizio del suo progetto. Le sue parole fanno intuire che a La Promessa si sta preparando qualcosa di molto più grande.

La Promessa, trama martedì 4 agosto 2026

Martina comincia a sospettare che la partenza di Catalina sia collegata all’ultimo incontro avuto con il barone de Valladares. Il dubbio la tormenta e accende nuove tensioni familiari.

Nel frattempo il marchese prova a convincere Leocadia ad annullare il fidanzamento tra Angela e Lorenzo. La questione diventa sempre più delicata e rischia di coinvolgere l’intera famiglia.

La Promessa 3-9 agosto 2026 – mercoledì 5 agosto 2026

Le condizioni di Petra preoccupano chi le sta vicino. Samuel, vedendola sempre più fragile, decide di farla visitare da un medico.

Intanto Curro e Angela prendono una decisione drastica: vogliono andarsene da Palazzo per sfuggire a Lorenzo. Il loro amore, però, rischia di esporli a pericoli ancora maggiori.

La Promessa, trama giovedì 6 agosto 2026

Tra la servitù cresce un forte malcontento a causa del nuovo sistema di punizioni introdotto da Cristobal. La regola è durissima: tre errori possono portare direttamente al licenziamento.

Il clima a La Promessa diventa sempre più pesante. I domestici si sentono osservati e sotto pressione, mentre Cristobal rafforza il suo controllo sulla casa.

La Promessa 3-9 agosto 2026 – venerdì 7 agosto 2026

Leocadia affronta Angela e le rivela di aver visto il bacio tra lei e Curro. La donna aggiunge un dettaglio ancora più grave: anche il capitano sarebbe a conoscenza della loro relazione.

Per questo motivo Leocadia esorta la giovane a sospendere subito quel legame, considerandolo troppo pericoloso per il suo futuro. Angela si ritrova così davanti a una scelta dolorosa.

La Promessa, trama sabato 8 agosto 2026

A La Promessa il mistero sulla scomparsa di Catalina resta aperto. Martina continua a temere che dietro la sua partenza ci sia l’ombra del barone de Valladares.

Nel frattempo Curro non vuole rinunciare ad Angela, ma il rischio rappresentato da Lorenzo diventa sempre più concreto. Ogni passo falso potrebbe avere conseguenze drammatiche.

La Promessa 3-9 agosto 2026 – domenica 9 agosto 2026

La settimana si chiude con Angela sempre più combattuta tra il sentimento per Curro e le pressioni di Leocadia. La giovane sa che la loro storia può diventare pericolosa, ma separarsi sembra impossibile.

Intanto Cristobal continua a imporre le sue regole alla servitù, mentre la scomparsa di Catalina resta un enigma destinato a pesare su tutta La Promessa.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:45 e il sabato anche in prima serata.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.