La nuova settimana, quella dal 21 al 27 settembre, di Far Away porta con sé un cambio importante per il pubblico della soap turca. La serie con Alya e Cihan non risulta più inserita nel daytime di Canale 5 a partire da lunedì 21 settembre, dopo il ritorno dei programmi autunnali della rete. Per questo motivo non c’è una nuova trama giorno per giorno ufficiale da sviluppare come nelle settimane precedenti. La pagina resta comunque utile per aggiornare i lettori sulla programmazione e sul possibile futuro della serie.

Gli episodi precedenti hanno lasciato al centro della scena la famiglia Albora, la relazione sempre più tormentata tra Alya e Cihan, il peso delle manipolazioni di Sadakat e le tensioni legate a Mine, Kaya e Nare. La sospensione dello slot quotidiano arriva proprio quando diversi nodi narrativi restano ancora aperti.

Far Away 21-27 settembre 2026 – lunedì 21 settembre 2026

Da lunedì 21 settembre Far Away non occupa il consueto spazio pomeridiano di Canale 5. La modifica è legata al nuovo assetto del palinsesto, con il rientro di Uomini e Donne e la riorganizzazione del daytime. Per gli appassionati della dizi si tratta di uno stop significativo, perché la storia di Alya e Cihan aveva accompagnato il pubblico per tutta l’estate.

La settimana si apre quindi senza una nuova puntata in onda. Restano però disponibili in streaming gli episodi precedenti, utili per recuperare il percorso dei protagonisti prima di un eventuale ritorno in prima serata o in una nuova collocazione.

Far Away, trama martedì 22 settembre 2026

Anche martedì 22 settembre non è prevista una nuova puntata nel daytime di Canale 5. La narrazione resta sospesa dopo le ultime svolte legate alla famiglia Albora, con Cihan diviso tra i doveri familiari e il legame sempre più profondo con Alya.

Il pubblico resta in attesa di capire quando la soap tornerà in onda. Le ipotesi circolate parlano di un possibile spostamento, ma senza una conferma ufficiale è meglio evitare anticipazioni non verificate.

Far Away 21-27 settembre 2026 – mercoledì 23 settembre 2026

Mercoledì 23 settembre prosegue la pausa televisiva. La mancanza di un nuovo episodio non cancella però l’interesse per i personaggi: Sadakat resta una figura centrale negli equilibri della villa, mentre Mine continua a pesare come ombra sul rapporto tra Alya e Cihan.

Chi deve recuperare le puntate può farlo su Mediaset Infinity, dove sono raccolti episodi, clip e anticipazioni pubblicate nelle settimane precedenti.

Far Away, trama giovedì 24 settembre 2026

Giovedì 24 settembre non risultano nuove trame ufficiali. La sospensione del daytime rende impossibile indicare sviluppi quotidiani senza rischiare di attribuire alla soap eventi non confermati.

La linea editoriale più corretta è quindi segnalare lo stop e ricordare i nodi rimasti aperti: il futuro di Alya con Cihan, le tensioni in casa Albora e le conseguenze delle scelte di Sadakat.

Far Away 21-27 settembre 2026 – venerdì 25 settembre 2026

La settimana feriale si chiude senza una nuova puntata nel pomeriggio di Canale 5. La soap resta però una delle storie turche più seguite dell’estate e il suo futuro televisivo continua a essere atteso dai telespettatori.

In attesa di comunicazioni ufficiali, il consiglio è recuperare gli episodi disponibili e seguire gli aggiornamenti di Mediaset Infinity sulla scheda della serie.

Dove vedere Far Away

Al momento Far Away non risulta in onda nel daytime di Canale 5 nella settimana dal 21 al 27 settembre 2026. Le puntate già trasmesse sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Il riferimento televisivo resta Canale 5.