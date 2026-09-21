La nuova settimana, quella dal 21 al 25 settembre, de Il Paradiso delle Signore si annuncia ricca di tensioni familiari, ambizioni professionali e colpi di scena legati alla moda. La soap italiana va in onda su Rai 1 alle 16:10 circa ed è disponibile in streaming su RaiPlay. Gli episodi porteranno al centro la sfilata per la Camera della Moda Italiana, il possibile arrivo di Carla Fracci, le difficoltà di Delia e Botteri e le tensioni nella famiglia di Odile.

Il clima al grande magazzino è carico di aspettative. Roberto sogna un evento prestigioso, mentre Odile deve gestire le iniziative di Iacopo e le ferite ancora aperte con Adelaide e Marta.

Il Paradiso delle Signore 21-25 settembre 2026 – lunedì 21 settembre 2026

La settimana si apre con Irene pronta a trovare una soluzione al problema di omonimia che rischia di bloccare le nozze di Delia e Botteri. La questione mette in agitazione la coppia e coinvolge tutto il Paradiso, dove ciascuno cerca di dare una mano.

Intanto Iacopo invita la madre a non fidarsi troppo di Umberto, mentre Costanza decide di lasciare il grande magazzino nonostante le scuse di Marcello. Valter approfitta del momento per chiederle di uscire, mentre Riccardo confida a Odile di voler aiutare la famiglia a ricompattarsi.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 22 settembre 2026

Roberto chiede a Cesare di invitare Carla Fracci alla sfilata per la Camera della Moda Italiana. L’idea entusiasma tutti, ma convincere l’étoile non sarà semplice. Simona, grande ammiratrice della ballerina, viene coinvolta nei preparativi e vive la novità con emozione.

Alla Galleria Milano Moda anche Iacopo presenta a Odile la propria idea creativa, ma la ragazza non appare convinta. Nel frattempo Riccardo organizza una cena al Circolo per favorire un riavvicinamento tra Marta e Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 21-25 settembre 2026 – mercoledì 23 settembre 2026

Odile costringe Iacopo a fare un passo indietro rispetto alla sua proposta per la sfilata. La tensione cresce perché la giovane vuole proteggere l’eleganza dell’evento e non accetta iniziative che possano mettere in difficoltà la GMM.

Intanto Carla Fracci fa una proposta a Umberto per rilanciare la Galleria. Il caso di omonimia di Delia resta irrisolto, mentre Elisa teme che l’interesse di Valter per Costanza possa far emergere il loro segreto.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 24 settembre 2026

Marcello torna da Genova con brutte notizie: ha perso la concessione degli spazi vendita sulle navi da crociera. La delusione è forte, ma l’arrivo inatteso di Valeria lo spinge a non arrendersi.

Al Paradiso Simona è tesa per il debutto da modella e Valter prova a rassicurarla. Durante la sfilata, però, Iacopo Corsi non rispetta gli accordi presi con Odile e scatena la sua rabbia. Umberto chiede l’intervento di Adelaide.

Il Paradiso delle Signore 21-25 settembre 2026 – venerdì 25 settembre 2026

Le Veneri scoprono che Simona ha un passato da ballerina. L’arrivo di Carla Fracci regala alla giovane un momento speciale e riaccende il fascino della sfilata.

Una cliente d’eccezione apre una nuova speranza per Delia, mentre Elisa evita un incontro con Cesare ma si ritrova di nuovo prigioniera delle proprie paure. Odile trova in Umberto un sostegno quasi paterno, mentre Adelaide sospetta che Riccardo le stia nascondendo qualcosa.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10 circa. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.