Continua la programmazione settimanale di Il Paradiso delle Signore con le puntate 7 – 10 gennaio 2020. L’appuntamento è su Rai1 nel pomeriggio alle ore 15.40 dal lunedì al venerdì.

Dopo gli eventi accaduti nella puntata di ieri, l’attenzione è sempre concentrata sulla famiglia di Luciano e Silvia Cattaneo. Il figlio della coppia, Federico, che stava svolgendo il servizio militare ha avuto un incidente. Le notizie sul suo stato di salute non sono buone.

Il Paradiso delle Signore 7 – 10 gennaio anticipazioni puntata 7 gennaio 2020

Nella puntata del 7 gennaio, finalmente Federico torna a casa. Ma è sulla sedia a rotelle. Non può camminare. Il rischio che resti paralizzato a vita è altissimo. Anzi i medici hanno annunciato alla famiglia che, purtroppo, il futuro del giovane, è già segnato. Quando Silvia e Roberto vedono Federico in queste condizioni, rimangono letteralmente sconvolte. A fatica riescono a nascondere il proprio dispiacere al giovane che ancora non conosce la realtà della sua situazione.

Armando ha rivelato a Salvatore la notizia da lui scoperta sul padre in maniera del tutto casuale. Intanto Marta (Gloria Radulescu) sta per recarsi dal ginecologo per una visita di controllo. Ma nasconde l’appuntamento al marito Vittorio (Alessandro Tersigni).

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 8 gennaio

Roberta racconta ad Angela e a Gabriella (Ilaria Rossi) la tremenda sensazione che ha provato nel rivedere Federico su una sedia a rotelle. Il ragazzo, infatti, potrebbe rimanere paralizzato per sempre. Ma i genitori decidono di non rivelargli la cruda realtà. Flavia mette Umberto alle strette, promettendogli il suo patrimonio solo se la loro relazione diventerà ufficiale.

Achille Ravasi (Roberto Alpi) nota un tentativo di darsi la mano fra i due e inizia a insinuare dubbi in Adelaide (Vanessa Gravina). Salvatore e Rocco chiedono aiuto ad Armando affinché si attivi per avere informazioni su Giuseppe, che sembra sparito nel nulla. Vittorio viene a sapere da Luciano la verità su Federico, che in un sogno angoscioso rivive il momento della caduta che gli ha provocato la frattura della vertebra.

Trama puntata 9 gennaio 2020

Luciano ringrazia Roberta per la vicinanza a suo figlio e per il coraggio e l’attenzione dimostrati in una situazione così delicata. Continua la relazione clandestina tra Flavia e Umberto. Adelaide, sempre più sospettosa, indaga con il nipote per capire cosa sappia

sul rapporto tra i due.

Nel frattempo Achille Ravasi corteggia la Contessa con lo scopo di allontanarla dal cognato. Marta si offre di fare per un pomeriggio da baby sitter a Carletto, il figlio di Clelia, che non sa a chi lasciarlo. Roberta, intanto, è molto combattuta: cerca di allontanare in ogni modo Marcello, anche se confessa a Gabriella di non provare più nulla per Federico che, invece, è sempre più innamorato di lei.

Trama puntata 10 gennaio 2020

Silvia rischia di tradirsi e dire a Federico la verità sulla sua condizione di salute e i Cattaneo si confrontano sul da farsi. Adelaide ha la prova che Umberto ha una relazione con Flavia. Ma, pur essendo ferita, per il momento decide di non rivelarlo a nessuno. Roberta, intanto, dopo aver ricevuto un biglietto dal fidanzato, ha un crollo mentre

Marcello chiede consiglio a Salvatore. Marta, vedendo Carletto che sta per finire sotto una macchina, interviene per salvarlo e nonostante Clelia la sconsigli, si reca comunque in ufficio; sentendosi più affaticata del solito, decide di andare via prima dal Paradiso. In

casa da sola si sente male; Vittorio la trova stesa a terra priva di sensi.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.