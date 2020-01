Il Paradiso delle Signore in versione daily è arrivato alla puntata numero 60 che va in onda oggi 20 gennaio. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano, alle 15.40, subito dopo la conclusione di Vieni da me.

L’attenzione della soap opera, dopo gli eventi della scorsa settimana, è concentrata, in questo periodo sul futuro di Federico Cattaneo, il giovane figlio del ragionier Luciano (Giorgio Lupano) e di Silvia. Il ragazzo, fidanzato con la Venere Roberta, ha avuto un gravissimo incidente durante il servizio militare e adesso rischia di restare paralizzato a vita. Se dovesse accettare una difficile operazione, ci sarebbe anche la possibilità di perdere l’uso degli arti superiori.

Il Paradiso delle signore 20 gennaio – anticipazioni Federico decide di farsi operare

Ecco le anticipazioni della puntata del 20 gennaio de Il Paradiso delle Signore.

In Caffetteria, Marta e Vittorio parlano dell’imminente consegna delle divise per le hostess commissionate da Ravasi per Expo 61. Federico, intanto, comunica ai suoi la decisione di farsi operare. Dopo essersi licenziata dal Circolo, Angela si offre di dare una mano a

Marcello mentre Salvatore è assente per il ritiro di un jukebox usato. Nel frattempo Gabriella ha una discussione con Cosimo riguardo alla consegna sbagliata delle divise e Agnese la difende di fronte a Vittorio.

A Casa Cattaneo, l’atmosfera è tesa: Silvia non vuole che il figlio si operi e assale verbalmente Roberta perché si è schierata dalla parte di

Federico, ma viene isolata anche da Luciano.

Regia, attori protagonisti e produzione della serie

La regia della serie Il Paradiso delle Signore è firmata da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca, Francesco Pavolini.

Gli attori che vi prendono parte sono: Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi, Gloria Radulescu, Giorgio Lupano, Vanessa Gravina.

Ci sono anche: Enrico Oetiker, Marta Richeldi, Federica Girardello, Antonella Attili, Emanuel Caserio, Federica De Beneditfis, Ilaria Rossi, Giulia Arena, Elisa Cheli, Maria Vittoria Cozzella.

E poi: Francesca Del Fa, Giancarlo Commare, Pietro Genuardi, Alessia Debandi, Pietro Masotti, Ludovica Coscione, Sofia Taglioni.

La produzione per Rai Fiction è della Aurora tv con Giannandrea Pecorelli.