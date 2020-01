Ecco le anticipazioni della serie Il paradiso delle Signore 4 riferite alle puntate 14 – 17 gennaio 2020. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano, alle 15.40.

Nell’ultimo appuntamento i telespettatori hanno assistito al grande dolore di Marta Conti (Gloria Radulescu) per aver perso il bambino che aspettava. La giovane donna è sconvolta e non riesce a darsi pace per quanto le è accaduto. Intorno a lei si sta creando un vero e proprio cordone di affetto e di solidarietà che, naturalmente, coinvolge anche tutto il personale de Il Paradiso delle Signore.

Il Paradiso delle Signore 14 – 17 gennaio – puntata 14 gennaio 2020

Nella puntata di oggi 14 gennaio, Marta reagisce alla sofferenza per la perdita del bambino. Grazie all’aiuto del marito, che non smette mai di amarla e infonderle fiducia, torna al lavoro accolta al Paradiso dal caldo abbraccio delle Veneri.

Ravasi (Roberto Alpi), intanto, viene a sapere da Flavia della relazione clandestina tra Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi). Il Guarnieri invano, tenta di recuperare i rapporti con la Brancia e la cognata. La contessa di Sant’Erasmo, infatti, decide di confessare tutto a Marta e Riccardo che rimangono profondamente scossi dopo aver appreso il comportamento del padre. Nel frattempo, Silvia e Luciano Cattaneo si consultano con un luminare della medicina sul futuro di Federico, che, per caso scopre le sue reali condizioni di salute.

Il Paradiso delle Signore 14 – 17 gennaio – puntata 15 gennaio trama

Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) invita Marta e Riccardo a essere meno duri con Umberto. Federico riesce a convincere i genitori per andare a trovare i vecchi amici al Paradiso.

In questa circostanza, Marcello incontra il giovane Cattaneo per la prima volta, sotto gli occhi di Roberta. La Venere più tardi confessa alla Calligaris la verità sullo stato di salute del suo fidanzato. Ludovica, intanto, accusa Adelaide di aver messo in cattiva luce sua madre, ma la contessa non intende scusarsi.

Allo stesso tempo Achille Ravasi suggerisce a Flavia di vendicarsi di Umberto. E il figlio Riccardo non muove un dito quando il padre viene umiliato davanti ai soci del Circolo. Intanto Clelia esprime a Luciano il suo rammarico per essere stata tenuta all’oscuro sulle reali condizioni di Federico.

Il Paradiso delle Signore 4 – puntata 16 gennaio trama

Il luminare della medicina, il professor Faraone, vuole incontrare i Cattaneo. Agnese, nel frattempo, scopre che Salvatore e Rocco si sono informati sulle sorti di Giuseppe senza avvertirla e ne è profondamente rammaricata. Armando cerca di placare l’ira della signora spiegando il motivo del loro comportamento.

Riccardo, seguendo i consigli di Angela, propone a Vittorio e Marta di trasferire i fondi del Paradiso nella Banca Guamieri, dimostrando così di voler sotterrare l’ascia di guerra col padre. Luciano è deciso a confessare la verità a Federico, ma il ragazzo lo anticipa e brutalmente, alla presenza di Roberta, rivela ai suoi di sapere che forse non potrà più camminare.

Il Paradiso delle Signore 4 – puntata 17 gennaio trama

Agnese, grazie a Rosalia, intercetta la moglie di un capomafia e le chiede di aiutarla a ritrovare suo marito. Armando è molto preoccupato e si fa raccontare dalla Amato il piano che ha in mente. Riccardo esorta la zia a sotterrare l’ascia di guerra nei confronti di Umberto.

Ludovica, ad arte, mette Angela in cattiva luce con Adelaide: la ragazza, stufa delle ripetute pressioni di Adelaide e delle Brancia, si licenzia su due piedi dal Circolo. A Casa Cattaneo, intanto, il professor Faraone ha un faccia a faccia con Federico che ora si trova di fronte a una scelta rischiosissima.