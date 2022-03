Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni puntate dal 28 marzo al primo aprile 2022

Condividi su

Tutte le anticipazioni sulla serie Il Paradiso delle Signore 28 marzo – 1 aprile 2022. L’appuntamento è su Rai 1 nel day time pomeridiano alle 15:55, dal lunedì al venerdì. Ecco tutto ciò che accade giorno per giorno.

Il Paradiso delle Signore 6 – anticipazioni 28 marzo 1 aprile 2022

Gemma non dice nulla alla sua famiglia in merito allo scontro con Stefania, alla quale comunque non concede nessuna possibilità di spiegarsi. Mentre Salvo fa progetti per un futuro lontano da Milano, Marcello viene a sapere da Ludovica che Flavia è tornata alla carica sulla loro relazione, manifestando ancora una volta tutta la sua contrarietà al fatto che lui e la figlia continuino a frequentarsi. Stefania racconta a Marco che Gemma ha scoperto tutto. Dante è deciso a colpire Vittorio. Nel frattempo, Beatrice si sta legando sempre di più a Romagnoli.

Puntata 29 marzo

Stefania vuole dare alla sorellastra una prova delle sue buone intenzioni: lascerà la redazione per stare lontano da Marco. Il giovane Sant’Erasmo, nel frattempo, confida a Flora i suoi problemi con Gemma. Marcello scopre per caso che Salvo intende lasciare la Caffetteria e non la prende bene. Dante vuole boicottare la lotteria del pesce d’aprile organizzata dal Paradiso per colpire Vittorio, ma intanto si offre di aiutare Beatrice che ha ricevuto una notizia inaspettata dal collegio dove si trova la piccola Serena.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 30 marzo

Irene crede che dietro la scelta di Stefania di lasciare la redazione si nasconda un sentimento della ragazza per Marco. Il piano di Dante prende forma e Fiorenza lo appoggia in tutto e per tutto. Marcello non si presenta in Caffetteria, deluso dal comportamento di Salvo che, però, riesce a spiegarsi con l’amico socio e i due fanno pace. Umberto regala dei preziosi orecchini a Flora, che fraintende il gesto. Flavia confessa a Ludovica che il marito Jean Paul l’ha lasciata e la sua situazione finanziaria è drammatica. Marco è convinto che Stefania provi qualcosa per lui, ma lei nega.

Puntata 31 marzo

Gemma fa una proposta a Ezio e Veronica, apparentemente con l’intento di riunificare la famiglia dopo le vicende delle ultime settimane. Marcello nota la sempre maggiore vicinanza fra Torrebruna e Ludovica: il loro rapporto inizia a vacillare. Flora continua a respingere i tentativi di riconciliazione di Umberto. Irene sprona Stefania a non subire passivamente l’atteggiamento di Gemma e a reagire, ma si trova costretta a partecipare a una cena a Casa Colombo con Marco come ospite d’onore.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni puntata 1 aprile 2022

Intenerita dalla situazione della madre, appena lasciata dal marito, Ludovica decide di recuperare il rapporto con lei. Torrebruna, nel frattempo, ha deciso di coprire la sua quota finanziaria nell’affare con Romagnoli. Dante, determinato a boicottare la lotteria del Paradiso, capisce che a pagarne le conseguenze sarà soprattutto Beatrice e prende quindi una decisione inaspettata. Dopo la cena a Casa Colombo, Marco raggiunge Stefania a casa sua: entrambi vengono travolti da un’emozione che non possono più reprimere.