La soap opera turca La forza di una donna (titolo originale: Kadın) prosegue il suo emozionante appuntamento quotidiano su Canale 5, mantenendo l’orario delle 16:05. La settimana che va da lunedì 8 a domenica 14 dicembre 2025 vedrà la messa in onda di episodi inediti, ricchi di svolte drammatiche, crisi personali e decisioni cruciali per i protagonisti. I personaggi centrali di questo ciclo settimanale sono Bahar, Sarp, la tormentata Piril, la solidale Ceyda, la saggia Hatice, il fedele Arif e l’insidiosa Sirin, tutti coinvolti in una trama di fughe, sofferenza e scelte che cambieranno il loro destino.

La forza di una donna 8–14 dicembre 2025: lunedì 8 dicembre

In questo episodio, Bahar, stanca delle incertezze, affronta apertamente Sarp con l’obiettivo di chiarire definitivamente la natura e lo stato del loro complesso rapporto. Contemporaneamente, Piril crolla in una profonda crisi emotiva e si chiude completamente in sé stessa, allontanando tutti. Nel frattempo, Ceyda riceve un sostegno morale e pratico del tutto inatteso da Emre, un aiuto che la sorprende e le dà speranza.

La forza di una donna martedì 9 dicembre

Hatice, sentendosi sotto pressione per gli ultimi eventi, si confida con Enver, rivelandogli le sue più grandi paure e preoccupazioni per il futuro. La perfida Sirin continua a tramare oscuramente contro Bahar, cercando nuove occasioni per danneggiarla. Nel frattempo, Arif, spinto dal suo amore, propone a Bahar di compiere un passo importante: trasferirsi e iniziare una nuova vita insieme a lui.

La forza di una donna 8–14 dicembre 2025: mercoledì 10 dicembre

Bahar riceve un’offerta di lavoro inattesa e molto promettente, che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro. La crisi di Piril raggiunge un punto drammatico, spingendola a tentare un gesto estremo. Ceyda si trova in una profonda lotta interiore, combattuta tra il dolore che prova e una ritrovata speranza per il futuro.

La forza di una donna giovedì 11 dicembre

Hatice riceve una lettera misteriosa, il cui contenuto la sconvolge e la mette in allarme. Bahar, riflettendo sulla proposta di Arif, prepara meticolosamente tutti i documenti necessari per un possibile trasferimento con i suoi figli. In un colpo di scena, Sarp riceve una telefonata anonima e inaspettata che lo sconvolge profondamente e lo spinge a un’azione immediata.

La forza di una donna 8–14 dicembre 2025: venerdì 12 dicembre

Ceyda comunica la sua decisione definitiva a Emre, chiarendo il loro rapporto futuro. Bahar, presa la sua decisione, parte insieme ai suoi figli, lasciando dietro di sé una vita di sofferenza. Sirin, inferocita dagli ultimi sviluppi, giura apertamente vendetta contro Bahar e tutti coloro che l’hanno aiutata.

La forza di una donna sabato 13 dicembre

Hatice trova il coraggio e affronta direttamente l’uomo pericoloso, Nezir, in uno scontro ad alta tensione. Bahar, nonostante il trasferimento, riceve una nuova e ancora più interessante proposta di lavoro. Nel frattempo, Piril, in preda alla disperazione, decide di lasciare la casa, scomparendo dalla vita di Sarp.

La forza di una donna domenica 14 dicembre

La settimana si conclude con Bahar che prende una decisione definitiva e cruciale sul suo futuro e quello dei suoi figli, stabilendo nuove priorità. Sarp, realizzato il suo errore, cerca in ogni modo di riconquistarla, ma trova molta resistenza. Ceyda, dopo un periodo difficile, trova finalmente un po’ di serenità, merito anche del sostegno degli amici e di Emre.

Dove vederla

La soap opera La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 e il sabato alle ore 14:20. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, che offre l’intero catalogo della soap.