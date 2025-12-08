La soap opera turca Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma) prosegue il suo appuntamento quotidiano su Canale 5, mantenendo l’orario delle 14:10. La settimana che va da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre 2025 vedrà la messa in onda di episodi inediti, densi di intrighi, tensioni e sviluppi amorosi inaspettati. I protagonisti centrali di questo ciclo settimanale sono le rivali Ender e Yildiz, i tormentati innamorati Alihan e Zeynep, il misterioso Kemal e il potente Halit. Le loro vite si intrecceranno in un vortice di gelosie e strategie finanziarie e personali.

Forbidden Fruit 8–12 dicembre 2025: lunedì 8 dicembre

In questo primo episodio della settimana, la perfida Ender decide di lanciare un’accusa pesante e infondata contro Yildiz, accusandola apertamente di tradimento. Contemporaneamente, Alihan, pentito delle sue azioni passate, cerca un modo per riavvicinarsi e riconquistare l’affetto di Zeynep. Nel frattempo, Halit, sempre concentrato sugli affari, riceve un’interessante e inattesa proposta d’affari che potrebbe cambiare le sorti della sua azienda.

Forbidden Fruit martedì 9 dicembre

Yildiz, non tollerando le provocazioni, affronta direttamente Zehra in un duro scontro che non lascia spazio a fraintendimenti. Ender, per portare avanti le sue trame, si allea con Irem, ordiscendo un nuovo piano segreto. Parallelamente, il tormentato Alihan, spinto dai suoi sentimenti, si confida finalmente con Zeynep, rivelandole la profondità delle sue emozioni e del suo amore.

Forbidden Fruit 8–12 dicembre 2025: mercoledì 10 dicembre

Halit inizia a nutrire seri e fondati sospetti nei confronti del suo rivale in affari, Kemal, e ne indaga le mosse. Intanto, Yildiz, sentendosi isolata, cerca attivamente di riconquistare la fiducia persa dei membri della sua famiglia. Contemporaneamente, Zeynep si trova di fronte a una decisione importante, ricevendo un’interessante proposta di lavoro o personale da Dündar.

Forbidden Fruit giovedì 11 dicembre

La vendicativa Ender organizza un piano sofisticato e insidioso che mira a colpire duramente Yildiz e a minare la sua posizione. Alihan e Zeynep, superando le incomprensioni, si avvicinano sempre di più, riscoprendo la loro intensa connessione. Nello stesso episodio, Halit decide di affrontare con decisione Zehra riguardo a una questione che coinvolge il suo comportamento.

Forbidden Fruit 8–12 dicembre 2025: venerdì 12 dicembre

La settimana culmina con un momento di alta tensione: Yildiz viene smascherata pubblicamente per un suo inganno, con conseguenze drammatiche per la sua vita. Di conseguenza, Ender, soddisfatta del fallimento della rivale, festeggia apertamente il suo successo. Intanto, l’episodio si chiude con un momento romantico atteso dai fan: Alihan e Zeynep si scambiano finalmente un bacio appassionato, suggellando il loro riavvicinamento.

Dove vederla

La soap opera Forbidden Fruit va in onda quotidianamente su Canale 5 alle ore 14:10. È possibile recuperare tutte le puntate perse o rivedere gli episodi preferiti sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, che offre un ampio catalogo di repliche.