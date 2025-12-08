Lunedì 8 dicembre prosegue la serie-evento Sandokan con gli episodi In ostaggio e Singapore. L’appuntamento prende il via alle ore 21:25 circa, su Rai 1, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Sandokan In ostaggio, regista e dove è girata

La fiction è realizzata dalla Lux Vide e da Rai Fiction ed è nata da una idea originale di Luca Bernabei. Il titolo è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri.

Distribuita a livello internazionale dalla Fremantle, eccezion fatta per la Spagna nella quale la distribuzione è operata da Mediterráneo Mediaset España Group, la regia è curata da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Le riprese si sono svolte in varie località del nostro paese, soprattutto nel Lazio, in Toscana ed in Calabria.

Otto, in totale, gli episodi che compongono la prima stagione. Eccezionali gli ascolti che ha ottenuto il titolo nel debutto del 1° dicembre. La puntata, infatti, ha tenuto compagnia a più di 5 milioni e 700 mila telespettatori, con il 33,9% di share.

Sandokan In ostaggio, la trama

Nel corso dell’episodio In ostaggio, Sandokan ha deciso di puntare alle miniere di antimonio del Sultano. Tuttavia, sulle sue tracce ci sono il sergente Brooke e Murray, determinati a mettere i bastoni fra le ruote.

Intanto, gli eventi accaduti hanno turbato profondamente Marianna. Quest’ultima, letteralmente sconvolta, apre finalmente gli occhi sulle atrocità che hanno commesso gli inglesi all’interno delle colonie. Tutto ciò, inevitabilmente, cambia la sua visione del mondo.

Singapore, la trama

A seguire, la serata in compagnia di Sandokan prosegue con l’episodio intitolato Singapore. Nella città, Sandokan e la sua ciurma trovano rifugio, ma Brooke e Murray sono sulle loro tracce.

Nel bel mezzo del Capodanno Lunare, Marianna ha la possibilità di conoscere la vera identità di Sandokan, ovvero una persona umana e molto legata alle sue radici. Quando la tensione raggiunge il culmine, il Sultano interviene a sorpresa.

Sandokan In ostaggio, la trama

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante i due nuovi appuntamenti di Sandokan, in onda su Rai 1 e fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.