Il pomeriggio di Canale 5 continua a emozionare il pubblico con le intense vicende della soap turca La forza di una donna (titolo originale Kadın) e gli episodi inediti, in onda alle 16:05 nella settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, promettono svolte decisive per la vita della protagonista. Bahar, Sarp, Piril e gli altri personaggi si trovano a fronteggiare dilemmi morali, segreti svelati e scontri familiari che ridefiniranno i loro rapporti. La resilienza di Bahar sarà ancora una volta il faro che guida la narrazione in un mare di intrighi e passioni.

La forza di una donna 26 gennaio – 1 febbraio 2026, lunedì 26 gennaio 2026

La settimana si apre con momenti di alta tensione. Bahar riceve una nuova minaccia anonima che mette a rischio la sicurezza dei suoi figli, Nisan e Doruk. Nonostante la paura, la donna decide di non piegarsi e cerca di scoprire chi si nasconde dietro questo gesto intimidatorio. Nel frattempo, Piril vive un crollo emotivo. Stanca di mantenere i segreti che proteggono il suo matrimonio ma distruggono la sua coscienza, la donna inizia a parlare, lasciando intendere a chi le sta intorno di conoscere verità scomode sul passato di Sarp.

Martedì 27 gennaio 2026

Le mezze frasi di Piril insospettiscono profondamente Sarp. L’uomo, determinato a capire cosa nasconda la moglie, la affronta cercando risposte chiare sui fatti accaduti anni prima. Intanto, Hatice dimostra ancora una volta il suo amore materno. Intuendo il momento di difficoltà della figlia maggiore, corre da Bahar per offrirle sostegno pratico ed emotivo, cercando di creare una barriera protettiva contro le macchinazioni di Sirin.

La forza di una donna 26 gennaio – 1 febbraio 2026, mercoledì 28 gennaio 2026

Arriva il momento della verità. Piril trova finalmente il coraggio di raccontare tutto ciò che sa riguardo al rapimento e agli inganni che hanno tenuto Sarp lontano dalla sua prima famiglia. Questa confessione sconvolge gli equilibri della casa. Di conseguenza, Ceyda decide di intervenire. L’amica fedele di Bahar prende una posizione netta, difendendo la protagonista e accusando apertamente chi ha tramato nell’ombra, dimostrando una lealtà incrollabile.

Giovedì 29 gennaio 2026

Le rivelazioni spingono Bahar all’azione. La donna non intende più vivere sotto lo stesso tetto con chi l’ha tradita e inizia a preparare i documenti necessari per il trasferimento in una nuova abitazione, desiderando solo autonomia per sé e per i bambini. Questa decisione genera una forte tensione familiare: Sarp tenta di ostacolarla, mentre i bambini percepiscono il nervosismo degli adulti, rendendo l’atmosfera domestica quasi irrespirabile.

La forza di una donna 26 gennaio – 1 febbraio 2026, venerdì 30 gennaio 2026

Anche Ceyda affronta cambiamenti importanti. La donna comunica a Yeliz e Bahar una decisione che riguarda il suo futuro sentimentale e lavorativo, segnando un passo avanti verso la sua indipendenza. Tuttavia, Sirin non perde occasione per seminare discordia. La sorellastra, invidiosa della solidarietà che circonda Bahar e le sue amiche, reagisce con isteria e pianifica nuove strategie per sabotare la serenità appena ritrovata.

La forza di una donna sabato 31 gennaio 2026

Per proteggere le sue figlie, Hatice compie un gesto audace. La donna affronta direttamente il pericoloso Nezir, chiedendogli di lasciare in pace la sua famiglia. Questo confronto dimostra quanto Hatice sia cambiata, mettendo da parte le sue paure. Parallelamente, la fortuna sembra sorridere a Bahar: riceve infatti una proposta di lavoro inaspettata che potrebbe garantirle quella stabilità economica necessaria per affrancarsi definitivamente dall’aiuto di Sarp.

Domenica 1 febbraio 2026

La settimana si conclude con una scelta cruciale. Bahar, valutando il bene dei suoi figli e la propria dignità, prende una decisione definitiva riguardo al suo rapporto con l’ex marito e con Arif. Comprende che non può costruire il futuro sulle bugie del passato. Disperato di fronte alla fermezza della donna, Sarp tenta un ultimo, teatrale gesto per riconquistarla, ma Bahar sembra ormai proiettata verso un nuovo capitolo della sua vita.

Dove vederla

La serie va in onda su Canale 5 alle ore 16:05. Inoltre, Mediaset Infinity offre le repliche e lo streaming on demand per seguire ogni sviluppo della trama.