Lunedì 26 gennaio prendono il via gli Europei di pallanuoto femminile e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta della ventunesima edizione della competizione, che ha il nostro paese fra i team protagonisti.

Europei di pallanuoto femminile, l’Italia reduce dal quarto posto del 2024

Gli Europei di pallanuoto femminile si svolgono il Portogallo, più precisamente nel Funchal. Nel torneo presenziano sedici squadre, suddivise in quattro gironi di altrettanti team. Essi si affrontano in dei match, i cui esiti contribuiscono alla creazione delle classifiche finali. Le prime due posizionate si fronteggiano, il 3 febbraio prossimo, con le semifinali e le vincenti si qualificano direttamente alla finalissima, in calendario il 5 febbraio. Nella medesima giornata è inserita in calendario anche la finale terzo-quarto posto.

L’Italia ambisce ad essere una protagonista degli Europei di pallanuoto femminile. Il Setterosa, nell’edizione del 2024, si è posizionata al quarto posto, non riuscendo a bissare il terzo posto del 2022. L’ultima vittoria Azzurra del torneo risale al 2012.

Il Setterosa inserito nel girone C

Negli Europei di pallanuoto femminile, l’Italia, nella fase dedicata ai gironi, è inserita nel raggruppamento C. Per tale motivo, le Azzurre devono affrontare la Turchia, la Croazia e la Serbia. Sulla carta, nessuna di queste avversarie sembra essere superiore alle nostre portacolori, che tuttavia devono mantenere alta l’attenzione per non commettere passi falsi che potrebbero danneggiare il resto del percorso.

L’Italia, negli Europei, esordisce il 26 gennaio. In tale giornata, alle ore 14:45 cerca la vittoria contro la Croazia. Il giorno seguente, 27 gennaio, il team scende nuovamente in vasca alle 13:15, questa volta per cercare di superare la Serbia. Dopo la giornata di riposo del 28 gennaio, si riaccendono i riflettori sul torneo il 29 gennaio, con la partita potenzialmente decisiva fra l’Italia e la Turchia. Il fischio di inizio del faccia a faccia è previsto alle ore 10:00.

Europei di pallanuoto femminile, la programmazione tv

In vista degli Europei di pallanuoto femminile, il Commissario Tecnico Carlo Silipo ha deciso di effettuare delle convocazioni nelle quali non sono mancate le sorprese. Su tutte, il ritorno di Chiara Tabani e Claudia Marletta, da qualche mese fuori dal giro della Nazionale.

Per quel che concerne la programmazione tv, i numerosi appassionati del pallanuoto hanno la possibilità di seguire, in diretta ed in chiaro, le sfide sulla rete Rai Sport. La telecronaca delle partite è affidata alla voce di Dario Di Gennaro. Nella medesima rete è possibile seguire, sempre in diretta, le semifinali e le finali.