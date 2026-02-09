Una settimana di lutto e dolore inimmaginabile attende i protagonisti de La forza di una donna: la soap turca, in onda su Canale 5, affronta tra il 9 e il 14 febbraio 2026 uno dei momenti più drammatici dell’intera serie. Mentre la speranza di una riconciliazione tra Bahar e Sarp appare finalmente concreta, il destino colpisce in modo crudele. Questo evento cambia per sempre il corso delle vite dei protagonisti e spinge la narrazione verso scenari inaspettati, segnati da un significativo salto temporale che rimescola tutte le carte in gioco.

Lunedì 9 febbraio – La forza di una donna 9–14 febbraio 2026

L’inizio della settimana promette un nuovo inizio per la coppia storica della serie. Bahar trova finalmente il coraggio di affrontare i fantasmi del passato e chiede scusa a Sarp per la freddezza e la rabbia mostrata al suo ritorno. In un momento di estrema sincerità, la donna propone ufficialmente al marito di ricostruire la loro famiglia, mettendo da parte i rancori per il bene dei figli. Tuttavia, l’oscurità incombe sulla casa di Enver: l’uomo soffre per le continue visioni della defunta Hatice. Il fantasma della moglie lo implora di non voltare le spalle a Sirin, nonostante le sue colpe. Intanto, Emre cerca il supporto legale di Arif e Kismet per risolvere la complessa questione dell’affidamento di Arda, sperando di ottenere giustizia.

Martedì 10 febbraio

La tensione familiare non accenna a diminuire. Sirin, accompagnata dal padre Enver, si presenta al cospetto di Bahar. La ragazza formula una promessa solenne di cambiamento, cercando un difficilissimo riavvicinamento con la sorella. Sul fronte lavorativo, Jale riceve una richiesta specifica da Fazilet: la donna necessita di una collaboratrice fissa per poter lasciare l’ospedale. Jale pensa immediatamente a Ceyda, sottovalutando però i trascorsi burrascosi tra le due donne. Nonostante l’accoglienza ostile e il carattere spigoloso di Raif, Ceyda accetta la sfida e inizia il suo nuovo incarico con la solita grinta indomabile. Nel frattempo, Piril decide di tagliare definitivamente i ponti con il passato: chiude ogni rapporto con Münir e lo licenzia senza troppi complimenti.

Mercoledì 11 febbraio – La forza di una donna 9–14 febbraio 2026

In una notte carica di emozione tra le mura dell’ospedale, Bahar e Sarp si scambiano confessioni profonde e pianificano una vita futura insieme, fatta di pace e serenità. Tuttavia, la felicità svanisce in un istante: Sarp muore improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. I medici tentano ogni manovra di rianimazione, ma ogni sforzo risulta vano. Bahar sprofonda in un dolore devastante, incapace di accettare la perdita dell’uomo che aveva appena ritrovato. Mentre Fazilet cerca di consolare l’amica nel momento più buio, Sirin nota il preoccupante stato confusionale di Enver. L’uomo appare sempre più perso nelle sue visioni e confonde la realtà con l’immaginazione, spingendo la figlia a chiedere l’intervento urgente di Jale.

Giovedì 12 febbraio

La narrazione compie un balzo in avanti di tre mesi, mostrandoci le ferite ancora aperte dei protagonisti. Bahar, intenzionata a onorare l’ultimo desiderio espresso da Sarp prima di morire, decide di portare i bambini in campeggio insieme a Enver per regalare loro un momento di svago. Nel frattempo, Arif riconquista finalmente la libertà ed esce di prigione. Il prezzo del suo rilascio è però amaro: per saldare i debiti legali, l’uomo deve cedere il suo amato bar. Al suo ritorno a casa, la rabbia esplode quando scopre che Yusuf sfrutta l’appartamento che apparteneva a Sarp per organizzare incontri clandestini. Arif affronta duramente l’uomo, non tollerando una simile mancanza di rispetto verso la memoria del defunto.

Venerdì 13 febbraio

Il campeggio rappresenta per Bahar e i piccoli Nisan e Doruk un timido tentativo di ritrovare la luce dopo mesi di buio pesto. La natura sembra lenire in parte i loro tormenti, anche se il vuoto lasciato da Sarp resta incolmabile. A Istanbul, la condotta di Yusuf continua a sollevare critiche: l’uomo prova a importunare Ceyda, ma riceve un netto e categorico rifiuto che ne ferisce l’orgoglio. Ceyda, sempre proiettata verso il futuro, propone ad Arif una nuova opportunità professionale: collaborare con Emre nella gestione di un locale di prossima apertura, offrendogli così l’occasione per ricominciare da zero dopo la detenzione.

Sabato 14 febbraio – La forza di una donna 9–14 febbraio 2026

Nell’appuntamento pomeridiano del sabato, un imprevisto scuote nuovamente gli equilibri. Fazilet subisce un infortunio domestico proprio mentre Jale si informa sulle sue condizioni di salute. Questo incidente spinge Ceyda a tornare da Raif per offrirgli nuovamente il suo supporto pratico e morale. Nonostante le divergenze iniziali, tra i due sembra nascere una complicità inaspettata. La settimana si conclude con l’intero gruppo che cerca faticosamente di guardare avanti. L’assenza di Sarp pesa come un macigno su ogni decisione, ma la forza delle donne protagoniste spinge ognuno di loro a non arrendersi davanti alle avversità della vita.

Dove vederla

La forza di una donna vi aspetta su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 e il sabato con un appuntamento speciale alle 15:30. Se non riuscite a seguire la diretta, gli episodi restano disponibili on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove potete recuperare tutti i passaggi fondamentali di questa intensa saga familiare.