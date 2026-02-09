Una settimana ricca di colpi di scena attende i frequentatori del grande magazzino più elegante di Milano. Le trame de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, si infittiscono drasticamente tra il 9 e il 13 febbraio 2026. Al centro della narrazione spicca il set del nuovo “musicarello”, una produzione cinematografica che porta con sé grande entusiasmo ma proietta anche ombre inquietanti sulla galleria. La giovane Venere Delia finisce purtroppo nel mirino della star Nazzareno Amidei, mentre Marcello cerca disperatamente un varco per riconquistare il cuore di Rosa, cercando di ricucire un rapporto che sembrava ormai compromesso.

Lunedì 9 febbraio – Il Paradiso delle Signore 9–13 febbraio 2026

La settimana si apre con il ritorno trionfale di Agata dalla trasferta di Firenze. L’entusiasmo per il possibile trasferimento definitivo insieme a Mimmo coinvolge l’intera famiglia Puglisi. Intanto, all’interno del magazzino fervono i preparativi logistici per le imminenti riprese cinematografiche. I responsabili incaricano Delia di curare le acconciature sul set della star Nazzareno Amidei. L’attore è noto per il suo carattere esigente e capriccioso, un dettaglio che agita profondamente la giovane Venere, timorosa di non essere all’altezza del compito.

Nel frattempo, Marcello Barbieri muove le sue pedine sentimentali con estrema cautela. Il giovane propone a Rosa di curare una rubrica speciale per la rivista Paradiso Donna, intitolata “Cronache dal Set”. Rosa accetta la sfida professionale, poiché intravede in questa collaborazione un modo intelligente per appianare le divergenze personali con Marcello senza però cedere immediatamente al suo corteggiamento.

Martedì 10 febbraio

Il possibile addio di Agata e Mimmo spinge Concetta e Ciro a una seria e malinconica riflessione sul futuro della Caffetteria, temendo che la partenza dei ragazzi possa svuotare il locale della sua energia vitale. Al magazzino, mentre le Veneri iniziano a sognare a occhi aperti per l’imminente festa di San Valentino, scoppia un caso delicato che richiede massima discrezione. Marina confida a Botteri che Amidei ha rivolto delle avances decisamente inopportune e moleste a Delia durante le sessioni di trucco. A complicare ulteriormente la situazione interviene Ettore: di ritorno da Londra, l’uomo teme che il successo mediatico del musicarello dia troppa visibilità al Paradiso, oscurando drasticamente il prestigio della GMM.

Mercoledì 11 febbraio – Il Paradiso delle Signore 9–13 febbraio 2026

Rosa si trova improvvisamente davanti a un bivio professionale che mette a dura prova la sua lealtà. Tancredi di Sant’Erasmo le avanza una proposta molto allettante che entra in diretto conflitto con il suo impegno nelle “Cronache dal Set”. La tensione sale alle stelle anche per Matteo Portelli. Il giovane ragioniere scopre un subdolo sabotaggio nel piano di riprese, ordito segretamente da Ettore per favorire la concorrenza della GMM. Matteo non esita e affronta l’uomo a viso aperto davanti a Odile, smascherando le sue intenzioni scorrette. Sul fronte sanitario, il dottor Proietti manifesta una forte preoccupazione per la salute di Anita, i cui sintomi influenzali appaiono molto più gravi e anomali del previsto.

Giovedì 12 febbraio

Il mistero sui malesseri stagionali si infittisce. Enrico inizia a sospettare che i disturbi che colpiscono Anita e altri bambini del quartiere non derivino da una banale influenza, ma da una causa ambientale molto più profonda e pericolosa. In Caffetteria, Ciro affronta una vera emergenza gestionale: deve trovare in tempi record un nuovo cuoco che possa sostituire degnamente Mimmo prima della sua partenza. Intanto, Rosa comunica finalmente la sua decisione definitiva riguardo alla proposta di Tancredi. Nello stesso momento, tra Odile ed Ettore scoppia un violento litigio che scuote gli uffici, risolvendosi apparentemente con una tregua armata. Tuttavia, Umberto Guarnieri inizia a nutrire seri dubbi sulla lealtà del suo alleato storico.

Venerdì 13 febbraio – Il Paradiso delle Signore 9–13 febbraio 2026

La settimana lavorativa si chiude con il deciso intervento di Botteri. Lo stilista è pronto a tutto pur di proteggere Delia dalle molestie continuative di Amidei, rischiando persino di compromettere la produzione del film. Mentre Marcello scorge nella vicinanza lavorativa con Rosa un barlume di speranza per il loro amore, Irene vive ore di profonda angoscia. La ragazza crede erroneamente che la sua storia con Cesare sia arrivata al capolinea a causa della sua freddezza. Non sa, invece, che l’uomo sta preparando per lei una sorpresa indimenticabile per la serata di San Valentino. Infine, Matteo decide di vuotare il sacco con Umberto, esponendo tutti i suoi dubbi sulla fedeltà di Ettore e mettendo in guardia il Commendatore.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda regolarmente su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:10. Gli episodi rimangono disponibili per la visione in streaming, sia in diretta che on demand, sulla piattaforma ufficiale RaiPlay, permettendo a tutti i fan di non perdere nemmeno un dettaglio degli intrighi milanesi degli anni Sessanta.