L’emozionante saga di La forza di una donna prosegue con nuovi, imperdibili episodi in onda dal 2 all’8 marzo 2026 su Canale 5 alle 16:05. La settimana si preannuncia carica di tensione: il passato di Sarp continua a perseguitare la vita di Bahar, mentre Piril si trova davanti a un bivio morale che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri tra le due famiglie. Tra minacce velate e rivelazioni scioccanti, la protagonista dovrà attingere a tutta la sua determinazione per proteggere i suoi figli.

Le trame si concentreranno anche sul ruolo sempre più ambiguo di Sirin e sulle preoccupazioni di Hatice, costretta a fare i conti con segreti che sperava rimanessero sepolti per sempre. La lotta per la verità e la serenità familiare non è mai stata così difficile.

Lunedì 2 marzo – La forza di una donna 2–8 marzo 2026

La settimana si apre con un nuovo momento di paura per Bahar, che riceve una minaccia anonima molto esplicita. Nel frattempo, Piril, logorata dal senso di colpa e dalla pressione della situazione, trova finalmente il coraggio di parlare, intenzionata a non nascondersi più dietro le bugie del passato.

Martedì 3 marzo

Sarp è in preda all’ansia: teme seriamente per l’incolumità di Bahar e dei bambini, sospettando che i suoi nemici siano ormai troppo vicini. Intanto, Hatice decide di aprire il suo cuore e confida a Enver le sue più profonde preoccupazioni riguardo al comportamento sempre più instabile di Sirin.

Mercoledì 4 marzo – La forza di una donna 2–8 marzo 2026

Una piccola luce di speranza brilla per Bahar, che riceve un’interessante proposta di lavoro che potrebbe aiutarla a ritrovare un po’ di indipendenza economica. Parallelamente, Piril compie il passo definitivo e racconta tutta la verità, svelando dettagli finora ignorati che lasciano Sarp senza parole.

Giovedì 5 marzo

Il mistero si infittisce quando Hatice riceve una lettera anonima dal contenuto criptico. Questo evento non fa che alimentare la tensione familiare, già portata al limite dalle continue intromissioni di Sirin e dai segreti che gravitano attorno alla figura di Nezir.

Venerdì 6 marzo – La forza di una donna 2–8 marzo 2026

Ceyda, decisa a riprendere in mano le redini della propria vita, comunica a tutti una decisione importante che riguarda il suo futuro. La notizia non viene accolta bene da tutti, e Sirin reagisce con la consueta rabbia distruttiva, scatenando l’ennesimo scontro all’interno delle mura domestiche.

Sabato 7 marzo

In un momento di estremo coraggio, Hatice decide di affrontare direttamente Nezir, sperando di porre fine alle persecuzioni contro la sua famiglia. Nel frattempo, Bahar si ritrova davanti a una nuova proposta, questa volta di natura più personale, che la costringe a riflettere seriamente sui suoi sentimenti per Arif e Sarp.

Domenica 8 marzo – La forza di una donna 2–8 marzo 2026

La settimana si conclude con un colpo di scena: Bahar prende una decisione definitiva che segnerà un punto di non ritorno nel suo percorso di rinascita. Sarp, sentendo di averla ormai persa, tenta un ultimo, disperato gesto per riconquistare la sua fiducia e il suo amore, ma la strada per il perdono appare più in salita che mai.

Dove vederla

Puoi seguire La forza di una donna tutti i giorni su Canale 5 alle 16:05. Se hai perso qualche passaggio fondamentale, ricorda che gli episodi sono disponibili in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove potrai trovare anche riassunti e contenuti speciali sulla soap.