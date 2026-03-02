L’appuntamento pomeridiano con la soap turca Forbidden Fruit si rinnova con una settimana ricca di scintille, in onda dal 2 al 6 marzo 2026 su Canale 5 alle 14:10. Al centro della trama troviamo le sorelle Yilmaz alle prese con sfide diametralmente opposte: se Yildiz deve difendersi dalle trappole tese dall’instancabile Ender, Zeynep vede vacillare la sua stabilità sentimentale con Alihan a causa di incomprensioni sempre più profonde.

Tra lussuosi uffici di Istanbul e ville da sogno, i protagonisti si muoveranno in un labirinto di inganni dove le alleanze cambiano velocemente quanto i sentimenti, portando i telespettatori verso un finale di settimana che promette di ribaltare gli equilibri di potere nell’universo di Halit Argun.

Lunedì 2 marzo – Forbidden Fruit 2–6 marzo 2026

La settimana inizia in salita per Yildiz, che finisce nuovamente nel mirino di pesanti accuse che rischiano di compromettere la sua posizione a casa Argun. Ender, sempre pronta a colpire, non perde tempo e sfrutta immediatamente la situazione a proprio vantaggio, cercando di isolare la sua rivale e screditarla agli occhi di Halit.

Martedì 3 marzo

La tensione si sposta sul fronte romantico: Alihan e Zeynep sono protagonisti di un durissimo litigio che sembra scavare un solco incolmabile tra i due. Contemporaneamente, le dinamiche familiari si complicano ulteriormente quando Zehra, influenzata dalle malelingue, punta il dito contro Yildiz, accusandola di agire solo per interesse personale.

Mercoledì 4 marzo – Forbidden Fruit 2–6 marzo 2026

Mentre Halit è concentrato sul lavoro e riceve una proposta d’affari molto ambiziosa che potrebbe cambiare il futuro della holding, Zeynep cerca di distrarsi dai problemi di cuore. La giovane riceve un inaspettato invito da Dündar, un gesto che non passerà inosservato e che scatenerà la gelosia latente di chi le sta intorno.

Giovedì 5 marzo

Ender è un fiume in piena e mette in atto un nuovo, sofisticato piano per riconquistare il terreno perduto, manovrando persone e circostanze come pedine su una scacchiera. Nel frattempo, il rapporto tra i “ZeyAl” tocca il punto più basso: Alihan decide di allontanarsi drasticamente da Zeynep, convinto che la loro distanza sia ormai necessaria.

Venerdì 6 marzo – Forbidden Fruit 2–6 marzo 2026

Il venerdì si chiude con due decisioni pesantissime: Yildiz, stanca di subire gli attacchi continui di Ender e Zehra, prende una decisione drastica per proteggere il suo futuro. Ma il vero colpo di scena arriva da Alihan: l’imprenditore annuncia una scelta definitiva che cambierà per sempre il corso della sua vita e, inevitabilmente, quella di tutti i protagonisti.

Dove vederla

Le puntate di Forbidden Fruit ti aspettano dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10. Se hai perso un episodio, puoi recuperarlo in qualsiasi momento in streaming su Mediaset Infinity, dove troverai anche clip esclusive e i momenti più emozionanti della saga turca.