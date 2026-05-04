Una settimana caratterizzata da grandi stravolgimenti e decisioni irrevocabili scuote le fondamenta della tenuta dei Luján, nel cuore della Spagna rurale. La celebre soap opera, trasmessa quotidianamente su Rete 4, si prepara a vivere giorni carichi di una tensione emotiva altissima tra il 4 e il 10 maggio 2026. Mentre un pilastro storico e insostituibile come il maggiordomo Rómulo conferma la sua ferma volontà di abbandonare il palazzo per seguire le ragioni del cuore, il ritorno improvviso di Petra minaccia di far ripiombare l’oscurità tra le mura della residenza. La donna rientra in scena con uno spirito bellicoso, promettendo una vendetta trasversale contro chiunque abbia ostacolato i suoi piani in passato. Gli intrighi della nobiltà di Cordova si intrecciano così con le speranze della servitù, creando un mosaico di passioni che attira l’attenzione del pubblico di Mediaset in ogni fascia oraria.

Lunedì 4 maggio – La Promessa 4-10 maggio 2026

La settimana inizia sotto il segno della crudeltà spietata di Leocadia. La nobildonna impone un ordine categorico: proibisce a chiunque di prestare soccorso o assistenza ad Ángela, la quale si ritrova costretta a sopravvivere all’addiaccio, priva di ogni conforto. Nonostante le pesanti minacce di licenziamento rivolte direttamente a Curro, la giovane Martina sceglie di rischiare la propria posizione e visita segretamente la ragazza. Durante l’incontro, Martina riscontra un peggioramento preoccupante delle condizioni di salute della giovane, capendo che il tempo a disposizione per salvarla stringe inesorabilmente.

Nel frattempo, all’interno delle cucine del palazzo, le cuoche scoprono un segreto che potrebbe minare gli equilibri della casata: Catalina e Adriano intendono rifiutare ufficialmente il titolo nobiliare offerto dal duca. Questa scelta anticonformista scatena immediatamente l’ira funesta di Alonso e Jacobo, i quali considerano il rifiuto un affronto imperdonabile al prestigio dei Luján. Allo stesso modo, Rómulo appare ormai del tutto deciso a rifarsi una vita lontano dai doveri del palazzo insieme alla sua amata Emilia. Di conseguenza, l’uomo chiede il supporto di Catalina per trovare il momento più opportuno e comunicare le sue dimissioni definitive al Marchese, consapevole dello shock che tale notizia provocherà nell’intera tenuta.

Martedì 5 e mercoledì 6 maggio 2026

Lorenzo, sinceramente preoccupato per lo stato fisico di Ángela, tenta una difficile mediazione presso Leocadia, sperando di ammorbidire il cuore della donna. Tuttavia, la signora resta ferma sulle sue posizioni punitive, dimostrando una mancanza di empatia che sconcerta anche i suoi alleati più stretti. Contemporaneamente, la notizia dell’imminente partenza di Rómulo ed Emilia trapela tra i corridoi della servitù per colpa di un’indiscrezione di Teresa. La novità genera una grande agitazione, poiché molti dipendenti temono che senza la guida del maggiordomo regni il caos. Intanto, Toño e Manuel ottengono la prova inconfutabile che qualcuno sta spiando sistematicamente il loro lavoro segreto nell’hangar; i due sospettano subito l’intervento di vecchi creditori mai saldati. Curro, spinto dalla disperazione, cerca di convincere Ángela a trasferirsi in Svizzera per ricevere cure specialistiche, ma la ragazza oppone un netto rifiuto, preferendo affrontare il proprio destino in Spagna.

Giovedì 7 e venerdì 8 maggio – La Promessa 4-10 maggio 2026

Il momento del confronto tanto temuto giunge finalmente: Rómulo conferma in modo ufficiale ad Alonso la sua intenzione irrevocabile di lasciare La Promessa. Il Marchese accoglie la notizia con incredulità, realizzando di perdere il suo collaboratore più fidato. Nel frattempo, Esmeralda rivela a Curro un segreto sconvolgente che riguarda la gioielleria Llop: esiste un quaderno dalla copertina dorata che funge da registro nero, contenendo i nomi dei mandanti di vari crimini atroci, inclusa forse l’uccisione di Jana. Questa indagine sotterranea prende però una piega inaspettata quando emergono legami compromettenti con il padre di Vera, allargando il raggio dei sospetti a figure insospettabili.

In un clima di apparente e fragile riconciliazione, Leocadia e il duca Lisandro decidono di organizzare una sfarzosa festa di gala per distrarre la nobiltà locale dai recenti scandali. Durante i preparativi, Samuel riesce a convincere la signora a riassumere Petra tra il personale di servizio. La decisione appare azzardata, poiché la donna non ha affatto dimenticato i torti subiti. Pertanto, il ritorno di Petra al palazzo non avviene sotto il segno del pentimento, bensì sotto quello di una strategia calcolata per colpire i propri nemici dall’interno. La tensione cresce tra i domestici, i quali sanno bene quanto Petra possa essere pericolosa quando decide di agire nell’ombra per riconquistare il potere perduto.

Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026

Manuel e Toño falliscono nel loro tentativo di catturare il ladro che si aggira furtivamente nell’hangar, convincendosi definitivamente di essere le vittime designate di un’operazione di spionaggio industriale su vasta scala. Durante l’annuncio ufficiale della partenza di Rómulo, il duca Lisandro lancia diversi commenti sarcastici sulla dignità dei servitori, irritando profondamente i Luján. Di conseguenza, Leocadia decide di impiegare Ángela come segretaria personale per il Capitano, incaricandola della scrittura degli inviti per l’imminente festa. Si tratta di un compito faticoso che mette a dura prova la resistenza della giovane. Nel finale di settimana, Lope sceglie di agire d’impulso e si infiltra segretamente a casa del duca de Carril con l’obiettivo di scovare il prezioso quaderno dorato. Contemporaneamente, Petra rimette stabilmente piede a palazzo e pronuncia una promessa agghiacciante: renderà la vita di ogni abitante della tenuta un vero inferno, dando inizio a una nuova stagione di intrighi e sofferenze.

Dove seguire la soap spagnola

Gli appuntamenti con La Promessa sono fissati su Rete 4 tutti i giorni alle ore 19:40, offrendo una perfetta conclusione della giornata televisiva. Per chi non riesce a collegarsi nel pomeriggio, la rete propone le repliche la mattina successiva alle ore 07:00. Inoltre, tutte le puntate sono disponibili in streaming gratuito e in modalità on demand sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity. Grazie a questo servizio, risulta possibile seguire l’evoluzione dei crimini legati alla gioielleria Llop e il destino di Ángela da qualsiasi dispositivo mobile o smart TV.