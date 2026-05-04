Lunedì 4 maggio – Forbidden Fruit 4–10 maggio 2026

L’inizio della settimana propone Nadir ancora intenzionato ad avvicinarsi a Yildiz, nonostante i continui e fermi rifiuti della donna. La situazione finanziaria di Halit diventa ogni ora più critica, mettendo seriamente a rischio la stabilità economica dell’intera famiglia Argun e dei loro numerosi investimenti. Nel frattempo, Leyla soffre terribilmente per la gelosia causata dall’imminente compleanno di Yildiz e inizia a nutrire un profondo desiderio di vendetta. La tensione cresce tra le due rivali, mentre i soci della Holding Argun iniziano a dubitare delle capacità gestionali del loro leader, ormai troppo distratto dalle questioni sentimentali.

Successivamente, martedì 5 maggio, l’atmosfera in casa Argun esplode quando Halit perde nuovamente il controllo con Yildiz durante una discussione banale. Leyla, agendo con estrema astuzia, annuncia all’uomo di voler interrompere la loro relazione clandestina per non causare ulteriori problemi familiari. Questa mossa calcolata spinge Halit ancora di più tra le sue braccia, proprio come previsto dalla giovane manipolatrice. Intanto, Caner scopre la verità sulla misteriosa casa di Leyla: il proprietario dell’immobile risulta essere proprio Halit. Di conseguenza, Ender e Kaya, preoccupati per il futuro di Yigit, propongono al figlio di trasferirsi in Svizzera per proseguire gli studi lontano dai veleni di Istanbul.

Mercoledì 6 maggio – Forbidden Fruit 4–10 maggio 2026

Yigit accetta con entusiasmo la proposta dei genitori, individuando nella Svizzera la via di fuga ideale dai suoi recenti tormenti amorosi e familiari. La crisi coniugale tra Halit e Yildiz tocca il punto di non ritorno durante una cena ufficiale. L’uomo dà in escandescenze davanti ai domestici, ordina alla moglie di annullare immediatamente la festa di compleanno e abbandona l’abitazione lasciando i presenti nello sconcerto totale. Pertanto, la frattura appare ormai insanabile, poiché Halit non nasconde più il suo disprezzo per la consorte, alimentato costantemente dalle menzogne di Leyla che mira a sostituire Yildiz nel ruolo di signora Argun.

Il giovedì 7 maggio rappresenta una giornata cruciale con un doppio appuntamento televisivo. Nel pomeriggio, Zerrin insinua in Yildiz il dubbio atroce che il marito possieda un’amante fissa. Yildiz decide quindi di pedinarlo personalmente per ottenere le prove del tradimento. In prima serata, accade l’inevitabile: Yildiz sorprende Halit e Leyla insieme in un appartamento privato. La donna abbandona immediatamente la villa con il piccolo Halitcan e annuncia ufficialmente di voler divorziare. Sorprendentemente, Zehra e Lila si schierano con lei contro il padre. Mentre Sahika sabota la luna di miele di Ender nascondendo il suo passaporto, Yildiz chiede assistenza legale a Kaya. La tensione culmina in ufficio, dove Yildiz aggredisce fisicamente Leyla davanti ai dipendenti; Halit, umiliato, firma finalmente l’accordo di divorzio.

Venerdì 8 maggio – Forbidden Fruit 4–10 maggio 2026

Seguendo i saggi consigli di Ender, Erim cerca un chiarimento telefonico con il padre per comprendere le ragioni del suo comportamento. Yildiz rilascia una potente intervista a Zeynep, diventando rapidamente il simbolo nazionale delle donne tradite e cercando di distruggere definitivamente l’immagine pubblica di Halit Argun. Intanto, Sahika spinge Leyla a manipolare Zehra per mantenere un piede all’interno della famiglia, nonostante i timori della ragazza per la cattiva reputazione che ormai la precede ovunque. Di conseguenza, Halit si ritrova isolato, mentre Yildiz acquista una popolarità senza precedenti sui social media, preparandosi a lanciare la sua personale riscossa economica.

Sabato 9 maggio, Yildiz continua la sua crociata mediatica senza sosta. Inaspettatamente, Nadir si presenta a casa sua offrendole una posizione lavorativa di rilievo e chiedendo ufficialmente la sua mano. Yildiz rifiuta inizialmente la proposta di matrimonio, ma Nadir chiede l’aiuto di Ender per convincerla dei vantaggi di tale unione. Sul fronte sentimentale dei giovani, Lila corre all’aeroporto per fare una sorpresa a Yigit prima della sua partenza per l’Europa. Tuttavia, la ragazza rimane sconvolta nel vederlo insieme a un’altra donna sconosciuta. Pertanto, anche l’ultima speranza di riconciliazione tra i due giovani eredi sembra svanire sotto il peso di nuovi e oscuri malintesi.

Domenica 10 maggio – Forbidden Fruit 4–10 maggio 2026

La settimana si chiude con il ritorno improvviso di Yigit, il quale appare accompagnato da una ragazza francese dai modi discutibili. Questa nuova presenza suscita l’immediata antipatia di Ender, la quale sospetta un piano orchestrato per ferire Lila. La figlia di Halit, distrutta dal dolore, cerca conforto presso Yildiz. L’ex matrigna, ora più combattiva che mai, consiglia alla ragazza di farsi desiderare e ricorda a tutte le donne della famiglia che gli uomini devono meritare il loro valore. Allo stesso tempo, Halit appare come un uomo distrutto dopo la firma del divorzio e il crollo delle sue azioni in borsa. La sua caduta sembra completa, mentre il potere passa gradualmente nelle mani delle donne che ha cercato di sottomettere.

Dove seguire gli episodi della soap

La serie Forbidden Fruit occupa il palinsesto di Canale 5 dal lunedì al sabato alle ore 14:05. Inoltre, resta confermato l’appuntamento speciale del giovedì anche in prima serata a partire dalle 21:20. Per chi non riesce a seguire la messa in onda tradizionale, tutte le puntate rimangono disponibili in diretta streaming e in modalità on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Grazie a questo servizio, risulta possibile recuperare i momenti più intensi del divorzio tra Halit e Yildiz da qualsiasi dispositivo, garantendo una copertura totale sugli scandali che animano l’alta società di Istanbul.