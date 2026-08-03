La nuova settimana, quella dal 3 al 9 agosto, di Tutto per la mia famiglia si annuncia ricca di ricatti, segreti e nuove difficoltà per i fratelli Eren. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15 e nel weekend alle 17:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire i suoi protagonisti tra amori complicati, segreti e nuove tensioni.

Gli episodi porteranno al centro della scena il sequestro di Tolga, il ricatto contro Doruk, le difficoltà economiche di Suzan e Şengül, il dolore di Cemile e una verità destinata a sconvolgere Nebahat.

Tutto per la mia famiglia 3-9 agosto 2026 – lunedì 3 agosto 2026

La settimana si apre con Doruk, Ömer, Berk e Ogulcan decisi a far confessare Tolga. I ragazzi lo sequestrano con l’obiettivo di costringerlo ad ammettere di aver sostituito la pistola di scena.

La situazione diventa subito pericolosa. Quello che nasce come un tentativo di ottenere la verità rischia di trasformarsi in un nuovo problema per tutti, soprattutto per Doruk.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 4 agosto 2026

Suzan è costretta ad accettare un lavoro come commessa, mentre Şengül cerca ospitalità dalla sorella Sermin. La donna deve affrontare diverse questioni economiche e prova a trovare un modo per restare a galla.

La situazione familiare resta instabile. Tra orgoglio, bisogno e nuove umiliazioni, Şengül continua a cercare una via d’uscita, anche se ogni soluzione sembra avere un prezzo.

Tutto per la mia famiglia 3-9 agosto 2026 – mercoledì 5 agosto 2026

Con l’aiuto di Doruk, Şengül riesce a ottenere il suo posto come domestica. Per la donna è una piccola vittoria, ma anche l’inizio di una nuova fase piena di difficoltà.

Intanto Aybike studia in biblioteca e Berk le chiede aiuto con chimica. Tra i due nasce un nuovo momento di vicinanza, anche se il loro rapporto resta condizionato da caratteri opposti e molte incomprensioni.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 6 agosto 2026

Tolga torna a scuola e mette subito Doruk con le spalle al muro. Il ragazzo lo costringe a mantenere i segreti di suo padre, trasformando la verità in un’arma di ricatto.

Doruk si chiude nel silenzio e il suo comportamento finisce per allontanare la fidanzata. Il giovane si ritrova così sempre più solo, diviso tra la lealtà verso la famiglia e il peso di ciò che sa.

Tutto per la mia famiglia 3-9 agosto 2026 – venerdì 7 agosto 2026

Cemile continua a cercare sua sorella Yeliz, ma scopre una notizia devastante: la ragazza è scomparsa da mesi e nessuno sa dove si trovi.

La scoperta la sconvolge profondamente. Il dolore di Cemile apre un nuovo mistero, mentre intorno ai fratelli Eren continuano ad accumularsi problemi e segreti.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 8 agosto 2026

Nebahat viene a sapere da Doruk che Akif ha autorizzato il ritorno di Tolga a scuola. La notizia la insospettisce e la spinge a chiedere spiegazioni al marito.

La donna non si accontenta di risposte vaghe. Vuole capire perché Akif abbia preso una decisione tanto rischiosa e inizia a percepire che dietro quel gesto si nasconde qualcosa di grave.

Tutto per la mia famiglia 3-9 agosto 2026 – domenica 9 agosto 2026

La settimana si chiude con Nebahat davanti a una verità scioccante. Il confronto con Akif porta alla luce un segreto che potrebbe avere conseguenze pesanti sulla famiglia.

Intanto Doruk resta intrappolato nel ricatto di Tolga, mentre Ömer, Berk e Ogulcan devono fare i conti con le conseguenze delle loro scelte. Per i fratelli Eren, una nuova tempesta è pronta a esplodere.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15 e nel weekend alle 17:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.

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