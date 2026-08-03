La nuova settimana, quella dal 3 al 7 agosto, di My Sweet Lie si annuncia ricca di emozioni, prime bugie e incontri destinati a cambiare tutto. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire i suoi protagonisti tra amori complicati, segreti e nuove tensioni.

Gli episodi porteranno al centro della scena il segreto di Nejat, la piccola Kayra, l’assenza di Aylin, la gelosia di Hande e l’arrivo di Suna, chiamata a interpretare un ruolo impossibile per amore di una bambina.

My Sweet Lie 3-7 agosto 2026 – lunedì 3 agosto 2026

La settimana si apre con la storia di Nejat, padre solo della piccola Kayra. Dopo l’abbandono della moglie Aylin, l’uomo cresce la figlia raccontandole una dolce bugia: la madre sarebbe in Africa ad aiutare altri bambini.

Kayra riceve regolarmente cartoline che crede inviate da Aylin, ma in realtà è Nejat a scriverle per proteggerla dal dolore dell’abbandono. La menzogna nasce per amore, ma rischia presto di diventare ingestibile.

My Sweet Lie, trama martedì 4 agosto 2026

Nejat lavora come designer di una linea di occhiali che porta il nome di sua figlia Kayra. Accanto a lui c’è Hande, socia e collaboratrice, segretamente innamorata dell’uomo.

Dall’altra parte della città vive Suna, una ragazza dolce, energica e intraprendente. Le strade di Nejat e Suna sembrano lontanissime, ma il destino si prepara a farle incontrare in modo inatteso.

My Sweet Lie 3-7 agosto 2026 – mercoledì 5 agosto 2026

Il compleanno di Kayra si avvicina e Nejat non sa come dirle che sua madre non si presenterà. La bambina aspetta Aylin con entusiasmo e il padre capisce che la bugia raccontata per anni potrebbe crollare davanti ai suoi occhi.

Travolto dalla paura di ferire la figlia, Nejat cerca una soluzione estrema. L’uomo pensa di chiedere a una donna di fingere di essere la madre di Kayra, almeno per il giorno della festa.

My Sweet Lie, trama giovedì 6 agosto 2026

Nejat propone a Suna di presentarsi alla festa di compleanno di Kayra fingendo di essere sua madre. La ragazza, inizialmente, trova l’idea assurda e non vuole lasciarsi coinvolgere in una messinscena tanto delicata.

Poi, però, la tenerezza per la bambina prende il sopravvento. Suna accetta di aiutare Nejat, senza immaginare che quella scelta cambierà profondamente anche la sua vita.

My Sweet Lie 3-7 agosto 2026 – venerdì 7 agosto 2026

La dolce bugia, nata per durare una sola giornata, rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più grande. Nejat capisce che Kayra si è affezionata a Suna e che interrompere subito la finzione potrebbe ferirla ancora di più.

Per questo motivo propone a Suna di continuare a interpretare il ruolo della madre di Kayra per tre mesi. La ragazza resta spiazzata, mentre Hande osserva la situazione con crescente gelosia.

Dove vedere My Sweet Lie

My Sweet Lie va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.